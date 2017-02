Bourse Zurich: vers une ouverture un peu plus ferme

jeudi, 09.02.2017

La Bourse suisse devrait entamer la séance de jeudi sur une note un peu plus ferme.

Mercredi, Wall Street a eu de la peine à trouver une direction et, ce jeudi, les marchés asiatiques évoluent sur des notes contrastées. Les marchés chinois et coréen sont en légère hausse, alors qu'au Japon, le Nikkei a perdu 0,53% en clôture.

Les observateurs parlent de situation de pat. D'une part, des incertitudes pèsent sur les marchés, avec notamment le risque d'une nouvelle flambée de la crise grecque en zone euro et la prochaine élection présidentielle en France. D'autre part, la situation conjoncturelle s'éclaircit dans bien des régions. En Suisse, les regards se tourneront vers Zurich Insurance, qui a publié ses résultats 2016.

A 8h20, le préSMI de Julius Bär montait de 0,13% à 8389,36 points.

Zurich Insurance (-0,8%) s'est nettement amélioré l'an dernier. Le bénéfice d'exploitation et le bénéfice net ont progressé et ont à peu près comblé les attentes des analystes. L'augmentation de la profitabilité du segment des assurances dommages (General Insurance) a contribué à cette évolution, tout comme la croissance persistante dans le segment vie (Global Life). Zurich versera un dividende inchangé de 17 CHF par action.

Parmi les autres valeurs des assurances, Swiss Re et Bâloise gagnaient chacune 0,2%. Bâloise a annoncé les nominations de Matthias Henny au poste de directeur de l'unité gestion d'actifs (CIO) et Carsten Stolz comme directeur financier (CFO). Les deux responsables entreront en fonction le 1er mars. Swiss Life prenait 0,1%.

Les trois poids lourds Roche, Novartis et Nestlé gagnaient tous 0,2%, permettant à l'indice d'évoluer dans le vert. ABB (+0,3%) faisait mieux que la moyenne au lendemain de ses chiffres.

Aux bancaires, UBS gagnait 0,3% et CS 0,2%. Ce dernier avait été sous pression la veille après l'annonce d'une enquête des autorités russes sur des activités de négoce internes de la banque aux deux voiles.

Sur le marché élargi, plusieurs sociétés ont publié des résultats. Belimo (pas de cours avant-Bourse) a augmenté sa profitabilité et a progressé dans toutes les régions, mais a manqué les attentes des analystes. Le bénéfice d'Also (pas de cours) a nettement progressé et l'entreprise versera un dividende plus élevé.

Leonteq (pas de cours) a poursuivi sa chute l'an dernier avec un fort recul du bénéfice, ce qui était prévu par les analystes. (awp)