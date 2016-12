Bourse Zurich: pas de direction après la Fed, Lonza boit la tasse

jeudi, 15.12.2016

La Bourse suisse devrait entamer la séance de jeudi sur une note stable, quelques heures après la décision prise par la Réserve fédérale américaine (Fed) de relever ses taux directeurs.

A 8h20, le SMI avant-Bourse calculé par Julius Bär était stable à 8140,07 points. - (Reuters)

La Bourse suisse devrait entamer la séance de jeudi sur une note stable, quelques heures après la décision prise par la Réserve fédérale américaine (Fed) de relever ses taux directeurs. En Suisse, la journée sera marquée par l'appréciation de la politique monétaire de la Banque nationale suisse (BNS), qui devrait opter pour le statu quo. Lonza plongeait après avoir annoncé la reprise de l'américain Capsugel.



Wall Street a clôturé dans le rouge dans le sillage de la Fed, qui a décidé sans surprise de relever ses taux de 25 points de base. Trois hausses sont prévues en 2017. "Si l'institution américaine reste accommodante et semble en phase avec le futur programme économique du président Donald Trump, Les investisseurs ont cru bon de prendre quelques bénéfices avant l'échéance des quatre sorcières, demain", affirme Mirabaud Securities.



Le Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco) a reconduit en matinée ses prévisions de croissance du PIB suisse pour les années 2016, 2017 et 2018, à l'occasion de son évaluation d'hiver. Une baisse du chômage graduelle est anticipée.



La BNS fera le point ce matin sur sa politique monétaire. Après la décision de la Banque centrale européenne (BCE) de prolonger son programme de rachat d'emprunts, l'institut d'émission helvétique va poursuivre sa politique monétaire expansive jusqu'en 2018, estiment les économistes.



Les investisseurs suivront également la réunion de la Banque d'Angleterre (BoE), mais également l'indice des directeurs d'achat (PMI) en Allemagne et en zone euro.



Du côté des valeurs vedettes, Lonza (-5,9%) suscitait un fort rejet. Le chimiste spécialisé a confirmé en matinée sa volonté d'acheter le spécialiste américain des gélules et enveloppes pour médicaments Capsugel, pour un montant de 5,5 mrd USD. Les analystes jugent la somme à débourser trop importante et remettent en cause la pertinence stratégique de l'opération.



La dynamique est différente pour Sika (+0,1%), qui grappillait quelques gains après le rachat de l'américain Rmax Operating, spécialisé dans les isolants en mousse de polyisocyanurate (PIR) pour le bâtiment.



La grande banque UBS (-0,4%) semblait pâtir d'une rabotage de recommandation à "reduce" par Kepler Cheuvreux. Les rivales Credit Suisse (-0,1%) et Julius Bär (stable) s'en sortaient mieux.



Actelion subissait encore le contrecoup de la décision de Johnson&Johnson de ne pas racheter le groupe bâlois. Le titre perdait 0,7%.



Sur le marché élargi, Starrag (pas d'indication) a péjoré ses prévisions pour l'année en cours. Cette révision à la baisse s'explique par l'évolution particulièrement faible du segment des produits de luxe, a indiqué l'entreprise.



Meyer Burger (-5,2%) buvait la tasse quelques jours après une augmentation de capital et des chamboulements dans l'actionnariat du fournisseur de l'industrie photovoltaïque.



GAM (+1,5%) a bénéficié d'une recommandation d'achat de Kepler Cheuvreux. Les analystes de Baader Helvea ont réservé le même sort au titre Bossard (pas de cours). - (awp)