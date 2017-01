Bourse Zurich: ouverture positive attendue après trois séances mitigées

jeudi, 19.01.2017

La Bourse suisse devrait entamer la séance de jeudi sur une note légèrement positive après trois séances mitigées.

A 08h20, le préSMI compilé par la banque Julius Bär s'étoffait de 0,28% à 8335,31 points. - (Reuters)

Les données conjoncturelles US publiées la veille ont été supérieures aux attentes, notamment l'inflation, qui est ressortie au-dessus de l'objectif visé par la Réserve fédérale américaine (Fed). A cela s'ajoutent les dernières déclarations de sa présidente Janet Yellen, qui laissent augurer une nouvelle hausse des taux plus rapide que prévu.



Mais c'est la Banque centrale européenne (BCE) qui tiendra la vedette aujourd'hui, même si les milieux financiers n'attendent pas de changement drastique de la dernière séance du comité de politique monétaire.



Credit Suisse se distinguait dans les échanges avant-Bourse, avec une avancée de 1,1%. La banque a annoncé la veille la finalisation de son accord avec la justice américaine dans l'affaire des titres adossés à des créances hypothécaires résidentielles (RMBS). L'établissement aux deux voiles devra s'acquitter d'une amende de 2,48 mrd USD, plus un dédommagement aux clients de 2,8 mrd étalé sur une période de cinq ans.



L'action UBS, également malmenée depuis le début de la semaine, rebondissait de 0,5% avant-Bourse. Les valeurs bancaires profitent de meilleurs résultats qu'escompté des banques US, ainsi que du renforcement des perspectives de hausse des taux aux Etats-Unis.



Galenica (pas de cours avant-Bourse) sera sous les feux des projecteurs après la présentation de son chiffre d'affaires 2016 (non audité). Le groupe de santé bernois a atteint les estimations des analystes, bien que la division Galenica Santé les ait légèrement dépassé et Vifor Pharma manqué de peu.



Concernant le projet de scission en deux unités distinctes, la direction a indiqué que les préparatifs étaient en bonne voie et que l'opération devrait être conclue au plus tard d'ici la fin de l'année.



A l'instar des banques, Swiss Life (+0,9%) était particulièrement recherché en avant-Bourse. UBS a confirmé sa recommandation d'achat du titre (buy) et relevé l'objectif de cours de plus de 10%. L'assureur est bien positionné pour augmenter les bénéfices et les dividendes, estime la banque aux trois clés.



Adecco (+0,8%) profitait du maintien de la recommandation "overweight" et le relèvement de l'objectif de cours par JPMorgan.



Les titres restants prenaient entre 0,2 et 0,3%. - (awp)