Bourse Zurich: équilibre attendu à l'ouverture

vendredi, 03.02.2017

La Bourse suisse devrait entamer la dernière séance de la semaine sur une note inchangée. Son indice phare SMI est retombé sous la barre des 8300 points jeudi et s'achemine vers une contraction en comparaison hebdomadaire. Sur le front des nouvelles d'entreprises, il n'y a pas beaucoup d'impulsions à attendre, alors que sur le plan macro-économique, quelques chiffres en provenance d'Europe et des Etats-Unis sont susceptibles d'animer la séance.

Les indications préalables sont neutres, Wall Street ayant clôturé jeudi quasiment à l'équilibre, à l'instar des places asiatiques vendredi. A en croire les courtiers, les intervenants devraient faire preuve de retenue, du moins jusqu'à la publication des chiffres de l'emploi américain. Ces derniers sont déterminants pour la politique monétaire de la Réserve fédérale (Fed), qui a décidé en milieu de semaine de laisser les taux inchangés. La plupart des experts s'attendent à plusieurs relèvements en cours d'année.

A 08h20, le Swiss Market Index (SMI) se délestait 0,11% à 8267,95 points dans le marché avant-Bourse compilé par la banque Julius Bär.

Swatch (-1,1%) devrait une nouvelle fois occuper le devant de la scène. Après la publication de chiffres annuels décevants et l'annonce du rabotage du dividende, l'horloger biennois a vu sa recommandation dégradée à "strong sell" par Standard & Poors. Un pessimisme partagé par Natixis, qui abaisse à "reduce" et Barclays, qui confirme "underweight". La plupart des analystes se montrent prudents et fixent leur objectif pour l'action au porteur en deçà du cours actuel (clôture jeudi: 354,20).

Syngenta (-1,0%) se trouvait également sous pression. Le titre de l'agrochimiste bâlois a connu une journée faste jeudi, après de nouvelles révélations sur la reprise par ChemChina. Selon une source proche du dossier, la Commission européenne aurait donné son feu vert au rachat du groupe rhénan par le géant chinois. Syngenta publiera ses chiffres annuels la semaine prochaine.

Actelion (stable) a réalisé jusqu'ici la moins bonne performance de la semaine, avec une perte hebdomadaire de 6%. Cette chute s'expliquerait par les difficultés rencontrées en France avec Uptravi. Une remontée reste hautement hypothétique, à moins d'une décision favorable des autorités compétentes concernant la reprise par Johnson & Johnson. Le fonds spéculatif Dan Och a annoncé en matinée avoir ramené sa participation dans Actelion sous le seuil de 3%.

Les investisseurs continueront de suivre les poids lourds pharma, en proie à une volatilité marquée en raison des décisions politiques erratiques du président américain Donald Trump. Roche, par exemple, a bondi mercredi suite à la publication de ses résultats 2016, avant de céder ses gains le lendemain.

A côté de Syngenta, d'autres "blue chips" comme ABB, Swisscom ou Zurich Insurance publieront leur performance annuelle la semaine prochaine et seront scrutés de près.(awp)