Bourse Zurich: le SMI attendu en hausse

mercredi, 04.01.2017

La Bourse suisse devrait continuer mercredi sa progression de la veille, portée par les données positives des Etats-Unis, où les indices américains ont entamé l'année dans le vert mardi. La progression au Japon soutiendra également les cours.

Au niveau macroéconomique, deux indicateurs ont contribué à alimenter un certain optimisme quant à la situation économique aux Etats-Unis avec une accélération plus forte que prévu de l'activité du secteur manufacturier en décembre et des dépenses de construction en novembre, note Mirabaud Securities dans un commentaire. Le front des nouvelles d'entreprises reste plutôt dégarni.

Vers 8h20, le SMI prenait 0,19% à 8331,73 points, selon les données avant-Bourse compilées par Julius Bär.

Les bancaires avaient le vent en poupe, Credit Suisse (+2%) continuait sur sa lancée de mardi, journée au cours de laquelle le titre a pris plus de 6% après un relèvement de recommandation. Barclays lui a en effet attribué "overweight" au lieu de "equalweight". Pour UBS (+0,6%), l'institut a confirmé le rating "overweight".

Parmi les poids lourds pharma, Novartis (-0,3%) était sous pression en avant-Bourse. En Grèce, la Justice a annoncé qu'elle allait mener une enquête pour corruption présumée de certains fonctionnaires par le groupe pharmaceutique suisse. La révision à la baisse de la recommandation à "neutral" de "overweight" par JPMorgan devrait aussi peser sur le titre. Les analystes disent prévoir une pression croissance des génériques, que le groupe ne pourra probablement pas compenser.

Les analystes de la banque américaine restent cependant positifs sur le titre Roche (+0,2%). En dépit d'une révision à la baisse de l'objectif de cours, ils maintiennent la recommandation "overweight". Roche dispose du pipeline le plus prometteur du secteur pour cette année, ont-ils commenté. Les analystes tablent en particulier sur des résultats d'étude positifs sur le médicament Perjeta destiné à traiter le cancer du sein.

Lonza (+0,7%) profitait d'un relèvement de la recommandation de JPMorgan à "overweight" de "neutral". La confiance a été renforcée dans la direction au cours de la journée des analystes, notent-ils. La société a finalisé la vente de son site de production de peptides en Belgique à Polypeptide Laboratories. Le chimiste indique avoir déjà inscrit un amortissement de 44 millions de francs.

Dans les valeurs cycliques, Swatch (-0,5%) poursuivait sa tendance baissière de la veille. Le concurrent Richemont (0,1%) était quant à lui légèrement en hausse.

Sur le marché élargi, Kudelski (+0,8%) profitait du lancement d'un partenariat stratégique avec Samsung en vue de déployer sa solution TVkey auprès des chaînes payantes. La technologie permet aux utilisateurs d'accéder à des contenus payants directement via le téléviseur et sans passer par une box internet. La société a aussi mis en place un centre de compétence dédié à l'internet des objets.(awp)