Bourse Zurich: vers une ouverture en légère hausse

mercredi, 11.01.2017

La Bourse suisse devrait connaitre peu de changement à l'ouverture mercredi, oscillant à proximité des valeurs de clôture de la veille.

La Bourse suisse devrait connaitre peu de changement à l'ouverture mercredi, oscillant à proximité des valeurs de clôture de la veille. Les investisseurs rongent leur frein à quelques heures d'une conférence de presse du président élu des Etats-Unis Donald Trump. Cette retenue est par ailleurs caractéristique des périodes précédant la saison des résultats.



Les indices de Wall Street ont terminé en ordre dispersé dans une sorte de "copier-coller" de la séance de lundi, note Mirabaud Securities. Le Dow Jones s'est replié alors que le Nasdaq a atteint un nouveau record historique. Les investisseurs ont semblé prudents avant le début de la saison des résultats des entreprises américaines, dont les grandes banques JP Morgan, Bank of America et Wells Fargo.



La politique américaine vient également semer le trouble dans l'esprit des investisseurs, à dix jours de l'investiture de Donald Trump à la présidence des Etats-Unis. Le républicain tiendra à 17h (heure suisse) une conférence de presse très attendue, la première depuis l'élection du 8 novembre.



Quelques données viendront ponctuer la journée. Sont attendus les chiffres de la production manufacturière en Grande-Bretagne, l'inflation au Brésil et les stocks de brut américain. Du côté suisse, le programme s'avérait famélique, aussi bien du côté macroéconomique que de celui des entreprises.



A 8h20, le préSMI calculé par Julius Bär prenait 0,21% à 8466,63 points.



ABB (+2,4%) caracolait en tête après un commentaire favorable de Merrill Lynch. La banque américaine a attribué une recommandation d'achat au conglomérat industriel, tout en relevant l'objectif de cours. Les analystes tablent sur une amélioration de la demande dans les domaines des matières premières et du pétrole&gaz, ainsi qu'en Chine et aux Etats-Unis.



Nestlé (+0,8%) prenait également de l'embonpoint. Le groupe agroalimentaire a vu sa recommandation améliorée à "buy" par UBS. Nestlé est incorrectement puni pour le fait que son objectif de croissance ambitieux n'a pas été atteint, affirment les analystes de la banque aux trois clés.



Autre poids lourd, Novartis perdait 0,6% après un abaissement de recommandation à "neutral" et de l'objectif de cours par Credit Suisse. Les spécialistes de la grande banque ont revu leur modèle du géant pharmaceutique afin d'y intégrer notamment les effets de change et les dernières données cliniques. Roche s'adjugeait 0,1%.



Sika (+0,1%) reprenait son souffle, au lendemain de la publication d'un chiffre d'affaires record, mais moindre qu'escompté, pour l'exercice 2016. Le chimiste du bâtiment a annoncé en matinée la reprise de l'autrichien Bitbau Dörr, spécialisé dans les systèmes d'étanchéité.



Swatch (+0,3% à 328,50 CHF) devrait continuer sur la bonne lancée de la veille. HSBC a gonflé l'objectif de cours de l'horloger biennois à 330 CHF. L'établissement britannique attend pour le second semestre 2016 un chiffre d'affaires moins léger qu'au premier, mais prévient qu'il faudra encore du temps pour améliorer la rentabilité.



Galenica (pas de cours) a finalisé la reprise du grossiste en propharmacie Pharmapool pour 27,9 mio CHF.



Sur le marché élargi, GAM (-0,9%) pâtissait d'une réduction de recommandation à "underperform". - (awp)