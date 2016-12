Bourse Zurich: légère hausse attendue, peu d'impulsions

mercredi, 28.12.2016

La Bourse suisse devrait commencer mercredi en légère hausse. La journée s'annonce toutefois très calme sur les marchés européens. Aux Etats-Unis, les indices devraient évoluer aujourd'hui sans grande direction.

A 8h20, le SMI avant-Bourse calculé par Julius Bär montait de 0,06% à 8264,18 points. La plupart des valeurs vedettes oscillaient entre 0 et +0,1%. Seule Aryzta (-0,1%) baissait légèrement. - (Reuters)

La Bourse suisse devrait commencer mercredi en légère hausse. La journée s'annonce toutefois très calme sur les marchés européens. Aux Etats-Unis, les indices devraient évoluer aujourd'hui sans grande direction.



La hausse record aux Bourses américaines s'est bien poursuivie la veille, soutenue par des données conjoncturelles positives et une hausse des prix du pétrole. Le Nasdaq a atteint un nouveau plafond. Le Dow Jones n'a en revanche toutefois pas pu franchir la barre des 20'000 points et il a terminé en légère baisse, comparé aux Bourses européennes. En Asie, les marchés ont évolué dans différentes directions, sans qu'il y ait toutefois eu des écarts notables.



A 8h20, le SMI avant-Bourse calculé par Julius Bär montait de 0,06% à 8264,18 points. La plupart des valeurs vedettes oscillaient entre 0 et +0,1%. Seule Aryzta (-0,1%) baissait légèrement.



Credit Suisse (+0,1%) évoluait au rythme du marché. Moody's a confirmé le rating de la banque après que celle-ci a conclu vendredi avec le Ministère de la justice américaine un accord portant sur ses activités immobilières. L'accord réduit les risques juridiques et il permettra à la direction de Credit Suisse de se concentrer sur sa stratégie, a commenté l'agence américaine qui estime que la perspective est "stable". Credit Suisse doit payer une amende de 2,48 mrd USD ainsi que des dédommagements aux preneurs de crédits à hauteur de 2,8 mrd USD sur cinq ans.



Dans l'ensemble, les bancaires avaient bien évolué au cours des derniers mois et avaient même bien gagné du terrain, notamment depuis l'élection de Donald Trump aux Etats-Unis. Sur l'année cependant, les titres figurent parmi les plus grands perdants.



Actelion (inchangé) pourrait encore réserver des surprises en 2016, estiment des courtiers. L'entreprise pharmaceutique a engagé des discussions exclusives avec l'américain Johnson & Johnson mais il n'est pas clair ce qui sortira de ces négociations.



Au niveau du marché élargi, SIX a suspendu le négoce du titre de Accu Holding à partir du 3 janvier. Le régulateur de la Bourse suisse a constaté que la société n'était plus en mesure de remplir les conditions liées à une cotation.



Par ailleurs, l'action de la société de participation Norinvest Holding sera décotée le 28 avril de la Bourse suisse pour des raisons financières et du faible volume de titres négociés. - (awp)