Bourse Zurich: stabilité attendue, Actelion dopé par de nouvelles rumeurs

mercredi, 21.12.2016

La Bourse suisse devrait commencer la séance de mercredi sur une note inchangée, dans un contexte assez calme sur les marchés.

A 8h20, le SMI avant-Bourse calculé par Julius Bär était stable (-0,01%). A une exception près, toutes les valeurs vedettes affichaient de légères pertes. - (Reuters)

La Bourse suisse devrait commencer la séance de mercredi sur une note inchangée, dans un contexte assez calme sur les marchés. Cela n'a pas empêché les indices américains de terminer en hausse, le Dow Jones ayant effleuré la barre des 20'000 points. Les places asiatiques ont clôturé en ordre dispersé. En Suisse, de nouvelles rumeurs de reprise font monter le cours d'Actelion au plafond.



Pour Mirabaud Securities, les indices européens devraient ouvrir en légère baisse, dans l'attente du probable nouveau record pour le Dow Jones et son passage au-dessus du seuil psychologique des 20'000 points. Cette marque est appelée à devenir le nouveau support, affirme la banque genevoise.



Quelques données conjoncturelles américaines viendront rythmer la séance, alors que les nouvelles d'entreprises ne sont pas légion.



A 8h20, le SMI avant-Bourse calculé par Julius Bär était stable (-0,01%). A une exception près, toutes les valeurs vedettes affichaient de légères pertes.



Actelion (+3,0%) faisait à nouveau l'objet de rumeurs de rachat. L'agence de presse Reuters a annonce dans la nuit des progrès dans les négociations avec le français Sanofi et le groupe pharmaceutique rhénan, citant une source proche du dossier. La pression des investisseurs sur Actelion s'avère très importante.



Les poids lourds pharma Roche et Novartis (-0,1% tous deux) évoluaient dans la moyenne. La veille au soir, le premier nommé a indiqué que l'Agence américaine du médicament (FDA) a prolongé la période d'évaluation pour l'homologation du médicament Ocrevus (Ocrelizumab) jusqu'au 28 mars. Le groupe pharmaceutique a dû fournir des données supplémentaires sur le processus commercial du médicament.



UBS et Credit Suisse perdaient 0,1% chacun. La Commission de la concurrence a infligé des pénalités financières à plusieurs banques, pour un montant de 99,1 mio CHF. Les établissements ont été sanctionnés au terme de cinq enquêtes différentes. CS écope d'une amende de 2 mio CHF tandis qu'UBS est exemptée de sanction pour sa collaboration dans ces affaires.



Différentes cycliques accusaient des pertes modérées à l'instar de Adecco, LafargeHolcim et ABB (-0,2%). SGS (-0,1%) a racheté une société marocaine spécialisée dans les analyses alimentaires.



Sur le marché élargi, Dormakaba (pas d'indication) a procédé à une grosse acquisition, à hauteur de 725 mio USD. Le groupe s'est emparé de certaines activités de l'américain Stanley Black & Decker, un mois après la reprise d'une autre société US, à savoir Mesker Openings.



Implenia (pas d'indication) a décroché deux contrats devisés à 65 mio CHF. - (awp)