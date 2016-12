Bourse Zurich: attendue en baisse, Actelion en ligne de mire

jeudi, 22.12.2016

La Bourse suisse devrait commencer la séance de jeudi sur une baisse, dans un contexte assez calme sur les marchés.

A 8h20, selon les indications avant-Bourse de Julius Bär, le SMI baissait de 0,15% à 8221,71 points. - (Reuters)

La Bourse suisse devrait commencer la séance de jeudi sur une baisse, dans un contexte assez calme sur les marchés. Les indices américains ont fini mercredi globalement en légère baisse et marqués la première baisse pour les trois indices principaux de la semaine. Le Dow Jones n'a pas pu franchir la barre psychologique des 20'000 points.



En Suisse, les projecteurs sont de nouveaux braqués sur Actelion qui a annoncé mercredi soir avoir repris des discussions "exclusives" avec l'américain Johnson & Johnson.



Mercredi, le SMI a clôturé sur une baisse, faute d'impulsions. L'indice vedette a néanmoins fortement progressé depuis le début du mois, où il était sous la barre des 7800 points.



Des données conjoncturelles en provenance des Etats-Unis, attendues dans l'après-midi, devraient insuffler un peu de dynamique aux marchés.



Actelion (+5,2%) avançait fortement. Le laboratoire bâlois a indiqué avoir repris des négociations "exclusives" avec le géant américain Johnson & Johnson (J&J) en vue d'une "transaction stratégique". Dans un bref communiqué publié mercredi soir peu après la clôture de la Bourse suisse, Actelion a précisé qu'"il ne peut pas y avoir de garantie" que les négociations aboutissent effectivement à une transaction. Hier, le titre avait déjà pris 6%.



Roche (+0,1%) gagnait également du terrain. Le groupe pharmaceutique a publié des études cliniques de phase III pour son médicament Ocrevus utilisé dans le traitement de sclérose en plaques multiple. Le groupe pharmaceutique a aussi enregistré des résultats positifs pour son médicament en développement emicizumab destiné au traitement de l'hémophilie de type A chez les patients âgés de 12 ans ou plus.



Novartis optait pour le statu quo. Le poids lourds pharma a annoncé la veille au soir son intention de recourir contre un abaissement des prix du médicament oncologique Glivec décidé par les autorités colombiennes. En matinée, le groupe rhénan a dévoilé la cession pour 175 mio USD de son médicament Odomzo (sonidegib), utilisé dans le traitement de certains cancers de la peau, à l'indien Sun Pharmaceutical.



Toutes les autres valeurs vedettes perdaient des plumes. ABB, Adecco et UBS (-0,7% chacune) accusaient les pertes les plus marquées. Credit Suisse, Givaudan et LafargeHolcim s'étiolaient de 0,6% tandis que Richemont, Swatch et Zurich égaraient 0,5%.



Sur le marché élargi, Emmi a annoncé une acquisition en Espagne. Pax Anlage et Perrot Duval ont présenté des chiffres. Les trois valeurs ne bénéficiaient pas d'indication avant-Bourse. - (awp)