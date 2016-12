Bourse Zurich: peu de mouvements attendus avant la décision de la Fed

mercredi, 14.12.2016

La Bourse suisse devrait commencer la journée de mercredi sans grandes oscillations.

A 8h20, le SMI avant-Bourse calculé par Julius Bär baissait de 0,05% à 8158,78 points. - (Reuters)

La Bourse suisse devrait commencer la journée de mercredi sans grandes oscillations. Les indices de Wall Street sont légèrement positifs, après avoir atteint des plus hauts la veille: le Dow Jones s'était approché des 20'000 points. En Suisse, Actelion est une fois de plus au centre des discussions, après que Johnson & Johnson a renoncé au rachat de la société.



De nombreux investisseurs auront décidé d'attendre, selon les commentaires sur les marchés. Leur attention est complètement tournée vers la Réserve fédérale américaine (Fed), qui doit annoncer dans la soirée, après la clôture des Bourses en Europe, la deuxième décision relative aux taux d'intérêts.



Différents facteurs sont en faveur d'une poursuite de relèvement des taux, introduite il y a un an. La première est que la conjoncture a connu un regain de dynamisme dernièrement. Les investisseurs attendent avec impatience la perspective. Credit Suisse s'attend à ce que la Fed confirme celle annoncée jusqu'ici. "Si toutefois elle devait surprendre en annonçant de nombreux relèvements de taux, la volatilité pourrait augmenter", a commenté la banque.



Actelion perdait 3,7% en avant-Bourse, soit la plus grande variation de cours enregistrée. Johnson & Johnson (J&J) a annoncé mardi avoir mis fin aux discussions de rachat de l'entreprise biotechnologique bâloise Actelion Pharmaceuticals.



Le géant américain de la santé a expliqué n'être pas parvenu à un accord apportant une plus-value pour ses actionnaires. Selon le "Wall Street Journal", l'offre du français Sanofi se concrétiserait en revanche. Depuis le début des discussions de reprises à fin novembre, le titre Actelion est monté d'un tiers.



Les nouvelles d'entreprises sont sinon denrées rares et les variations minimes. Ceci vaut également pour les trois poids lourds Novartis et Roche (inchangés) et Nestlé (+0,1%).



LafargeHolcim (-0,6%) et Geberit (+0,5%) faisaient figure d'exception au sein de la famille des blue chips. Le second a bénéficié d'un relèvement d'objectif de cours de la part de Berenberg, en dessous toutefois de la valeur actuelle du titre.



Sur le marché élargi, les nouvelles font également défaut. Le développeur de logiciels bancaires Temenos (+1,6%) a décroché un contrat important aux Etats-Unis, tandis que le gestionnaire d'actifs GAM (+0,1%) a procédé à plusieurs changements à la direction. Flughafen Zürich (pas de cours avant-Bourse) a amélioré ses prévisions 2016 de croissance du nombre de passagers. - (awp)