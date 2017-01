Bourse Zurich: le SMI toujours en nette hausse, Actelion toujours au firmament

jeudi, 26.01.2017

La Bourse suisse continue d'évoluer sur une note nettement positive jeudi en milieu de séance. Le thème du jour est incontestablement Actelion: l'américain Johnson & Johnson (J&J) a annoncé une offre de rachat, ce qui a le don de faire s'envoler le titre de l'entreprise d'Allschwil.

A 11h50, le SMI montait de 0,87% à 8460,00 points, le SLI de 1,22% à 1356,40 points et le SPI de 0,76% à 9226,61 points. Sur les trente valeurs vedettes, 21 montaient et neuf reculaient. - (Reuters)

Alors que le Dow Jones a pour la première fois de l'histoire fini en dessus des 20'000 points mercredi, les investisseurs parient sur la poursuite du "rally Trump". Les analystes de Mirabaud Securities relèvent que l'accélération des mesures concrètes (mais controversées pour certaines) annoncées par le nouveau président américain (on songe notamment aux projets de Keystone XL et de Dakota Access mais aussi à la construction du mur entre les Etats-Unis et le Mexique) pourraient pousser les investisseurs à ne pas attendre les annonces concernant les baisses d'impôt pour couper leurs positions vendeuses (short) et racheter des secteurs tels que les bancaires, les industriels ou l'énergie.



Actelion bondissait de 19,9% à 272,70 CHF. J&J offre 280 USD par action Actelion, soit une prime de 23% environ par rapport au cours de clôture de la veille et ce qui valorise la société à 30 mrd USD. Le conseil d'administration d'Actelion soutient l'offre à l'unanimité. Jefferies a estimé que la séparation de la recherche et développement dans une nouvelle société (R&D New Co) ajoute encore de la valeur à l'actuelle Actelion. Dans l'ensemble, l'analyste ne prévoit pas de complication avec une contre-offre ou des objections de la part des autorités anticartellaires. La BC de Zurich juge l'éventualité d'une contre-offre peu probable, doutant qu'un autre prétendant puisse contester la proposition intégralement en liquide de J&J.



Après les chiffres des exportations horlogères, les actions des valeurs du luxe Swatch (+0,3%) et Richemont (-0,3%) évoluaient diversement. "Les exportations de décembre sont un nouvel indice dans la bonne direction", note la Banque cantonale de Zurich (ZKB) dans un commentaire. Elles ont d'ailleurs dépassé de 4% les prévisions des analystes. Vontobel s'attend à une évolution latérale cette année, avec une détente à Hong-Kong et une reprise en Europe grâce au retour des touristes asiatiques.



Le spécialiste des boutiques hors taxe Dufry (-0,5%) a obtenu de nouvelles concessions en Colombie, via une coentreprise. Le groupe bâlois renforce ainsi sa position dominante en Amérique du sud, a commenté Vontobel, qui a relevé l'objectif de cours et confirmé "buy".



Aux bancaires, Julius Bär gagnait +1,5% après un relèvement d'objectif de cours par HSBC. Des recettes plus élevées grâce à la hausse des taux dans l'espace dollar et des activités de négoce plus intenses devraient compenser les frais d'investissement, selon l'analyste. UBS prenait 1,4% et Credit Suisse 0,9%. Aux assurances, Zurich gagnait 0,4%, Bâloise 0,5% et Swiss Life 0,6% et Swiss Re perdait 0,5%, le tout sans information spécifique. Il en allait de même pour Lonza (+1,0%).



Au lendemain de ses chiffres, Novartis gagnait encore 1,6%. La Deutsche Bank a abaissé l'objectif de cours et confirmé "hold". Roche gagnait 1,2% et Nestlé perdait 1,0%.



Sur le marché élargi, Sunrise (+4,0%) a confirmé examiner la possibilité de vendre son réseau d'antennes. Meyer Burger (+3,9%) a décroché des commandes de deux clients asiatiques pour environ 18 mio CHF.



Schlatter (+1,0%) et Starrag (+10,6%) ont publié de premières indications sur l'exercice 2016. La Banque cantonale bernoise (+0,9%) a dévoilé ses résultats complets, avec une augmentation de dividende en prime. Santhera (+2,8%) a multiplié son chiffre d'affaires par plus de quatre.



Les relèvements d'objectifs de cours continuent pour Logitech (-0,5%) après les chiffres trimestriels. Kepler Cheuvreux qui recommande le titre à "buy" a notamment relevé que l'entreprise continue de surprendre les marchés en bien et les résultats auraient même pu être meilleurs sans des problèmes de livraison de Jaybird. Morgan Stanley et UBS ont aussi relevé l'objectif avec recommandations respectives à "equalweight" et "neutral". - (awp)