Bourse Zurich: toujours dans le rouge, Geberit fait la course en tête

mardi, 17.01.2017

Peu avant midi, le SMI abandonnait 0,50% à 8321,20 points. Le SLI cédait 0,49% à 1324,99 points et le SPI 0,44% à 9081,63 points. - (Reuters)

La Bourse suisse continue d'évoluer dans le rouge mardi en milieu de journée. Les investisseurs restent prudents avant un discours du Premier ministre britannique Theresa May sur le Brexit. Les déclarations à l'emporte-pièce de Donald Trump contre l'Europe et l'Otan inquiètent aussi. On est également déjà dans l'attente, jeudi, de la réunion de politique monétaire de la Banque centrale européenne (BCE) et de la conférence de presse de son président Mario Draghi qui suivra.



La saison des résultats prend de l'ampleur avec, notamment, les chiffres d'affaires de Geberit et de Lindt&Sprüngli. A part cela, l'attention se porte sur la macroéconomie: l'inflation a accéléré à 1,6% en décembre en Grande-Bretagne. En Allemagne, le moral des investisseurs s'est raffermi en janvier, à 16,6 points. On attendait cet après-midi aux Etats-Unis l'activité industrielle dans la région de New York en janvier.



Peu avant midi, le SMI abandonnait 0,50% à 8321,20 points. Le SLI cédait 0,49% à 1324,99 points et le SPI 0,44% à 9081,63 points. Sur les trente valeurs vedettes, 23 reculaient, six avançaient et Roche était inchangé.



Avec un gain de 2,4%, Geberit venait largement en tête du petit peloton des gagnants. L'équipementier sanitaire a enregistré l'an dernier une croissance organique de 6,4%, supérieure à ses propres projections, pour générer un chiffre d'affaires de 2,81 mrd CHF. Les recettes s'inscrivent dans le haut de la fourchette du consensus AWP.



Les autres gagnants notables étaient Syngenta (+0,4%) et Dufry (+0,5%). Sonova (+0,2%) a conclu un accord pour la vente du détaillant MiniSom au Portugal à Amplifon.



Givaudan (quasi stable, +0,05%) a annoncé l'acquisition du spécialiste des arômes naturels biennois Activ International, ce qui laissait les investisseurs de marbre, même si l'opération a été applaudie par les analystes.



Dans le camp des perdants, la lanterne rouge était tenue par SGS (-1,5%) pour lequel Credit Suisse a abaissé la recommandation à "neutral" de "outperform" et a raboté l'objectif de cours. Adecco cédait 1,0%, après rétrogradation de la recommandation par la RBC à "sector perform".



Parmi les poids lourds défensifs, Roche était stable alors que Novartis (-0,8%) et Nestlé (-0,5%) pesaient sur l'indice. Il en était de même pour les bancaires Credit Suisse (-0,9%) et UBS (-0,8%). Julius Bär (-0,3%) résistait mieux, comme la veille.



Sur le marché élargi, Lindt & Sprüngli (BP +5,6%, nominative +4,0%) était activement recherché. Le chocolatier a réalisé en 2016 un chiffre d'affaires de 3,9 mrd CHF, soit une croissance de 6,8% sur un an. La croissance organique s'est élevée à 6,0%, comparé à +4,4% à la fin du premier semestre de l'année sous revue.



Cicor (+10,6%) a enregistré l'année dernière des recettes en hausse de 5% à 189 mio CHF, tandis que Komax (+2,0%) a accéléré la cadence au 2e semestre. Autoneum (-1,3%) a amélioré ses ventes et ses marges l'année dernière.



Kepler Cheuvreux a rétrogradé Implenia (-1,1%) à "hold" de "buy", mais a augmenté l'objectif de cours. - (awp)