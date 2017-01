Bourse Zurich: entraînée vers le fonds par les poids lourds

La Bourse suisse cédait nettement du terrain jeudi à la mi-journée. Avec les trois poids lourds de la cote parmi les pires performances de l'indice de référence, toute tentative de refaire surface paraissait sérieusement compromise.



L'ambiance est par ailleurs à la retenue, dans l'attente de l'issue de la réunion de politique monétaire que tient ce jour la Banque centrale européenne (BCE). La plupart des observateurs tablent sur un statut quo de l'institut de Francfort.



A 11h50, le Swiss Market Index (SMI) concédait 0,49% à 8271,61 points, le Swiss Leader Index (SLI) 0,17% à 1318,19 points et le Swiss Performance Index (SPI) 0,41% à 9042,89 points. Sur les trente valeurs vedettes, gagnants et perdants s'équilibraient.



Galenica (-1,8%) tenait la lanterne rouge au SMI/SLI. Le laboratoire pharmaceutique et exploitant d'officines bernois a affiché une forte croissance en 2016, conformément aux attentes du marché. Les revenus de certains médicaments phares ont toutefois déçus certains analystes. La direction est par ailleurs restée discrète sur le calendrier prévu pour une scission en deux entités cotées.



Novartis abandonnait 1,5%. Morgan Stanley a relevé l'objectif de cours pour le mastodonte rhénan, mais dégradé la recommandation à "underperform" en prévision de la présentation des résultats 2016 la semaine prochaine.



Roche (-1,0%) pesait aussi sur le SMI tandis que Swisscom (-0,8%), Dufry (-0,7%) et Nestlé (-0,5%) reculaient de manière moins prononcée.



Swiss Life (+1,3%) affichait la meilleure performance parmi les valeurs vedettes grâce à une confirmation de la recommandation d'achat par UBS. La banque a aussi relevé l'objectif de cours de plus de 10%.



Adecco (+1,2%) profitait également d'un commentaire élogieux de JP Morgan. La banque a confirmé la recommandation "overweight"" et relevé l'objectif de cours.



Parmi les grands gagnants se retrouvent aussi Swatch (+0,8%) et CS (+0,7%). La banque a annoncé la veille la finalisation de son accord avec la justice américaine dans l'affaire des titres adossés à des créances hypothécaires résidentielles (RMBS). L'établissement aux deux voiles devra s'acquitter d'une amende de 2,48 mrd USD, plus un dédommagement aux clients de 2,8 mrd étalé sur une période de cinq ans. Le titre a cependant subi des prises de bénéfices lors des trois dernières séances.



UBS (+0,4%) aussi avançait. Les banques profitent dans l'ensemble des perspectives de relèvement des taux d'intérêts.



Au niveau du marché élargi, Arbonia (-3,3%) était malmené après la publication d'un chiffre d'affaires non audité de 995,3 mio CHF pour l'année 2016, très légèrement en dessous des prévisions des analystes et de ses propres estimations. La veille, l'action avait gagné 5%.



Par contre LLB (+3,1%) était recherché suite à la présentation des premiers chiffres pour 2016. - (awp)