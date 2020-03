LIVE: franche tentative de rebond à la Bourse suisse

mardi, 17.03.2020

La Bourse suisse confirme mardi matin ses velléités de rétablissement, au lendemain de la déclaration par le Conseil fédéral de l'état d'urgence sur l'ensemble du pays.

MH avec AWP



Les vingt valeurs de l'indice phare de la place helvétique se profilaient à la hausse.(Keystone)

09h50 Paris se redresse, portée par l'espoir de mesures fiscales

La Bourse de Paris a débuté en hausse mardi (+1,66%), retrouvant des couleurs au lendemain d'un plongeon, portée par l'espoir de mesures fiscales significatives pour soutenir l'économie en pleine pandémie. A 09H32 (07H32 GMT), l'indice CAC 40 prenait 64,49 points à 3.945,95 points. La veille, il avait fini en recul de 5,75%.

09h45 Impressionnante performance de Relief Therapeutics à la Bourse suisse

A 09h10, le Swiss Maret Index (SMI) s'appréciait de 3,78% à 8537,76 points, le Swiss Leader Index (SLI) 3,28% à 1234,75 points et le Swiss Performance Index (SPI) de 3,34% à 10'364,75 points. Alors qu'aucune des trente principales cotations n'avait entamé la séance dans le rouge, quatre étaient déjà passées sous la barre dix minutes plus tard.

Poids lourds et géants bancaires emmenaient le peloton. UBS engrangeait ainsi 4,8%, le bon Roche 4,7%, Novartis 4,1% et Nestlé 3,6%. A quelque distances, Credit Suisse prenait 3,2%.

Exception notable au mouvement de rétablissement, Vifor Pharma abandonnait 6,9%, sur fond de rumeurs de désengagement d'un actionnaire de référence. Adecco (-0,4%), Julius Bär et AMS (-0,2% chacun) complétaient le rang des perdants.

Partners Group ne prenait "que" 1,9%, malgré une performance 2019 supérieure aux attentes.

Conzzeta cédait ainsi 2,6% et Schlatter 5,0% alors que Tecan s'envolait de plus de 20%. Vetropack (+7,4%) a mieux performé qu'escompté l'an dernier et prévoit de procéder à un fractionnement de son action. Le développeur de logiciels bancaires Crealogix (-1,4%) a creusé sa perte nette au premier semestre 2019/20. Swissquote s'enrobait de 3,6% après un année marquée par la croissance des recettes et un bénéfice stable sur un an.

Komax égarait 1,1%. La rentabilité du fabricant de machines de câblage a souffert l'an dernier. La plus impressionnante performance revenait au modeste Relief Therapeutics avec un bon de près de 90% à 1,5 centime.

09h40 La Bourse de Francfort rebondit à l'ouverture

La Bourse de Francfort connaissait un rebond mardi à l'ouverture, le Dax prenant 3,57%, au lendemain d'une nouvelle forte baisse, les marchés ayant cédé à la panique face aux répercussions de l'épidémie de coronavirus sur l'économie mondiale.

A 08h09 GMT, l'indice vedette prenait 312,50 points à 9054,75 points, après être passé sous la barre des 9.000 points lors de la séance de lundi. Le Mdax des valeurs moyennes gagnait de son côté 3,03% à 19'811,93 points.

08h45 Le préSMI rebondit de 1,8% à la Bourse suisse

Les bonnes résolutions de la bourse suisse en ce mardi matin risquent de demeurer fragiles, dans un contexte de craintes globalisées autour de la propagation et de l'impact du coronavirus. A 08h11, le préSMI compilé par Julius Bär rebondissait de 1,8% à 8375,21 points. Les vingt valeurs de l'indice phare de la place helvétique se profilaient à la hausse.

A l'exception de Novartis (+1,9%), les poids lourds freinaient quelque peu la dynamique. Nestlé s'enrobait néanmoins de 1,5% et Roche de 1,6%.

Les bancaires étaient à la fête, UBS menant le bal avec +2,6%, tandis que Credit Suisse engrangeait 2,4%. Les valeurs du luxe Swatch et Richemont (+2,0% chacune) reprenaient aussi des couleurs.

Le gestionnaire de placements privés Partners Group s'appréciait de 5,0%, après avoir publié une performance 2019 meilleure encore qu'attendu.

Unique valeur répertoriée dans le rouge, Vifor Pharma (-11%) tranchait cruellement avec la tendance d'ensemble. Credit Suisse a sabré son objectif de cours, tout en maintenant sa recommandation d'achat.

8h30 Tokyo a résisté mardi, après quatre séances de chute

Après quatre séances de baisse d'affilée, dont une débâcle historique vendredi dernier, la Bourse de Tokyo a fini en hausse mardi au terme d'une séance longtemps incertaine face aux nombreuses incertitudes sur l'évolution de la pandémie de coronavirus.

L'indice vedette Nikkei, qui avait démarré en forte baisse dans le sillage d'une nouvelle dégringolade des autres grands indices boursiers mondiaux la veille, surtout à Wall Street, a terminé en infime hausse (+0,06% à 17.011,53 points).

L'indice Topix pour sa part, qui comprend tous les titres du premier tableau, a rebondi plus franchement (+2,6% à 1.268,46 points).

07h20: la Bourse des Philippines fermée jusqu'à nouvel ordre

La Bourse des Philippines a fermé mardi jusqu'à nouvel ordre. Elle est devenue la première place boursière mondiale à prendre une telle mesure en raison de l'épidémie du nouveau coronavirus.