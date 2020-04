Bourse Zurich: le marché finit par confirmer son rebond

mardi, 31.03.2020

La Bourse suisse a terminé sur une note positive mardi. Le SMI s'est repris pour terminer un peu au-dessus des 9300 points.

Le SMI a fini sur un gain de 1,50% à 9311,92 points, avec un plus haut à 9370,85 et un plus bas à 9155,11.(Keystone)

Le SMI, qui avait bondi à l'ouverture de la Bourse suisse, n'a fait par la suite que consolider ces gains et il est même repassé dans le rouge peu après 14 heures, reperdant plus de 200 points par rapport à son plus haut du jour. Il s'est ensuite à nouveau repris pour terminer un peu au-dessus des 9300 points.



A New York, Wall Street, qui avait ouvert dans le rouge, tentait de se maintenir dans le vert en matinée.



"L'incertitude profonde quant à la durée et l'ampleur de la pandémie de Covid-19 continuant à contrecarrer les programmes d'aides massifs budgétaires et monétaires" ont avancé les analystes de Charles Schwab pour expliquer l'ouverture négative.



Signes positifs toutefois, "la Chine a fait part d'une reprise inattendue de l'activité dans le secteur manufacturier et dans le secteur des services en mars, et les prix du pétrole rebondissent après avoir atteint (lundi) leur plus bas niveau depuis 18 ans", ont-ils relevé.



Le SMI a fini sur un gain de 1,50% à 9311,92 points, avec un plus haut à 9370,85 et un plus bas à 9155,11. Le SLI a pris 1,59% à 1361,19 points et le SPI 1,42% à 11'309,54 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 4 seulement ont reculé, le reste a progressé.



Swisscom (-3,0%) a fini lanterne rouge derrière SGS et Nestlé (chacun -0,4%) et UBS (-0,2%).

Jefferies a relevé l'objectif de cours de l'action du géant bleu alors que Bank of America l'a abaissé. Le premier recommande le titre à "hold" et le second à "underperform". Une analyse du secteur démontre que les actions des sociétés suisses de télécommunications affichent une meilleure performance que nombre de leurs pairs européens. Toutefois, en dépit des particularités du marché helvétique, les analystes de Jefferies considèrent que la valorisation de Swisscom et de Sunrise (-2,2%) ne devrait guère changer.



Credit Suisse (+0,03%) a fini juste dans le vert et Julius Bär a grignoté 0,1%.

Novartis (+2,6) et Roche (+1,7%) ont bien progressé. ODDO et DZ Bank ont publié des études sur Roche, le premier a relevé sa recommandation à "buy" de "neutral" et augmenté l'objectif de cours et le second abaissé l'objectif et confirmé "conserver".



Swiss Re (+6,1%) a fini en tête des gagnants, devant Vifor (+5,0%) et Adecco (+3,7%).

Le réassureur a profité d'une recommandation à l'achat émise par les analystes d'UBS. Jusqu'à présent, ils conseillaient de se défaire du titre du réassureur. Les réserves de capital au niveau du groupe restent adéquates et le dividende devrait être garanti, même si le marché reste volatile. Le rachat d'actions présente un risque plus élevé qui se reflète déjà dans l'évaluation, selon l'analyste.



Baader Europe a baissé a baissé la recommandation pour Adecco à "add" de "buy" précédemment. Les estimations de chiffre d'affaires et de bénéfices ont été abaissés en raison de la crise sanitaire provoquée par le coronavirus.



Autre gagnant, Schindler (+2,3%) a profité d'une importante commande, non chiffrée, en Australie. Le fabricant lucernois livrera 73 ascenseurs et 103 escaliers mécaniques dans le cadre de l'extension du métro de Melbourne. Les détails financiers n'ont pas été dévoilés.



Sur le marché élargi, Lindt&Sprüngli (BP +7,5%) a annulé ses objectifs 2020 au regard des conséquences du coronavirus sur ses activités. Le chocolatier maintient toutefois son dividende spécial anniversaire et se dit paré pour affronter la crise.



Vontobel (+4,8%) a vu sa masse sous gestion fondre de 8% depuis le début de l'année à 194 milliards de francs. Ce recul est principalement imputable à la chute des marchés boursiers causée par la crise sanitaire du coronavirus. L'établissement zurichois affiche néanmoins des entrées d'argent dépassant l'objectif de croissance annualisée de 4-6%.



Ypsomed (+1,1%) a trouvé un nouveau client pour son auto-injecteur Ypsomate avec le géant israélien des génériques Teva.



SoftwareONE (+0,6%) avait gagné jusqu'à 11% en début de séance. La société a enregistré l'année dernière une solide progression des recettes et de la rentabilité. Malgré les difficultés liées à la pandémie de coronavirus, le spécialiste des services et du conseil aux entreprises pour l'utilisation de logiciels a confirmé ses objectifs à l'horizon 2022.



Coltene (-3,1%) a décidé de proposer un dividende réduit de moitié à 1,5 franc au titre de 2019, afin d'assurer à l'entreprise zurichoise suffisamment de liquidités pour traverser la crise du coronavirus.(awp)