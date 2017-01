Bourse Zurich: ouverture en petite hausse, tous les regards braqués vers Trump

vendredi, 20.01.2017

La Bourse suisse a ouvert vendredi sur une note légèrement positive, à quelques heures de l'intronisation du 45e président américain à Washington.

A 09h41, le SMI progressait modestement de 0,10% à 8284,60 points, le SLI prenait 0,09% à 1320,69 points et le SPI gagnait à peine 0,03% à 9049,39 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 14 reculaient et 16 montaient.

La Bourse suisse a ouvert vendredi sur une note légèrement positive, à quelques heures de l'intronisation du 45e président américain à Washington. Les promesses fiscales et les menaces protectionnistes de Donald Trump vont retenir l'attention des marchés ces prochains jours, anticipent les analystes. Les déclarations du patron de la BCE ont également accentué les divergences économiques entre l'Europe et les Etats-Unis. En Suisse, Novartis restait sous observation.



"Parmi les mesures phares de Donald Trump figure son intention de ramener de 35% à 15% l'impôt sur les sociétés", celle de renégocier l'accord de libre-échange nord-américain Nafta et d'imposer un tarif douanier de 45% sur les biens provenant de la Chine, ont rappelé les analystes de Mirabaud Securities.



Ces derniers ont souligné qu'"il n'y aura rien d'autre à observer aujourd'hui que l'intronisation de Donald Trump" ce vendredi vers 18h (heure locale).



Revenant sur l'intervention jeudi du patron de la Banque centrale européenne (BCE), Mario Draghi, les spécialistes de CMC Markets ont estimé que ses déclarations n'ont fait que renforcer les divergences entre une BCE expansionniste et une Réserve fédérale américaine (Fed) sur la voie de la normalisation monétaire. Janet Yellen, présidente de la Fed, a d'ailleurs assuré la veille que la politique monétaire n'était "pas en retard" sur l'évolution économique des Etats-Unis.



Dans un marché pauvre en nouvelles d'entreprises, les financières Credit Suisse (+0,8%) et Zurich Insurance (+0,7%) affichaient les meilleures performances. L'assureur, en pleine restructuration, a annoncé jeudi la suppression de 240 postes au Royaume-Uni.



De nombreuses cycliques étaient également recherchées, à l'instar de Dufry (+0,5%), ABB (+0,4%), Syngenta (+0,4%) et Swatch (+0,3%).



Swisscom (+0,1%) restait en territoire positif, malgré un abaissement d'objectif de cours par JPMorgan. Swiss Re (+0,2%) suivait la même tendance, alors que sa recommandation a été rétrogradée par Deutsche Bank.



Les poids lourds évoluaient en ordre dispersé. Novartis (-0,1%) baissait encore, après le repli de la veille induit par des craintes sur la performance attendue en 2016, alors que Roche (+0,2%) et Nestlé (+0,1%) montaient.



Des titres de la chimie et de la santé étaient par contre pénalisées, tout particulièrement Lonza (-0,9%), Galenica (-0,5%) et Sonova (-0,4%).



LafargeHolcim (-0,2%) faisait l'objet d'une enquête en France sur ses activités en Syrie en pleine guerre, en dépit d'interdictions dans ce pays édictées par l'Union européenne. Bryan Garnier a abaissé la recommandation et l'objectif de cours du cimentier.



Le marché élargi était également au ralenti. Seuls événements notables, Dätwyler (-2,6%) a dévoilé un chiffre d'affaires annuel très légèrement inférieur aux attentes, tandis que Bell (+0,2%) a effectué une petite acquisition.



Compagnie financière tradition (+1,8%) a vu ses recettes reculer en 2016 et SFS (0,4%) a promis d'investir 36 mio CHF en Suisse. - (awp)