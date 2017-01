Bourse Zurich: modérément plus ferme, Aryzta fait un four

mardi, 24.01.2017

La Bourse suisse a ouvert sur une note légèrement positive mardi.

A 9h30, le SMI gagnait 0,18% à 8244,20 points, le SLI 0,07% à 1314,05 points et le SPI 0,10% à 9011,39 points. Sur les trente valeurs vedettes, vingt montaient et dix reculaient.

La Bourse suisse a ouvert sur une note légèrement positive mardi. Les premières mesures prises par le président américain Donald Trump avaient pesé sur les marchés lundi et on assiste à une tentative de stabilisation, a commenté un courtier. Sur le parquet de Zurich, les financières sont bien dans la course, alors que l'action du boulanger industriel Aryzta fait un four après un gros avertissement sur bénéfice.



Dans leur commentaire matinal, les analystes de Mirabaud Securities sont revenus sur les "vagues" annonces de Donald Trump, qui ont frustré les investisseurs. La suspension par décret du traité commercial de libre-échange transpacifique (TTP) et le gel des embauches par l'administration américaine n'a pas été du goût de tous. On attendait des annonces concrètes et elles tardent à venir, ont commentés ces experts. On souhaite des réponses plus claires du gouvernement américain et la mise en place des premiers décrets. Plus l'attente sera longue et plus les marchés commenceront à douter, ajoutent-ils.



Aryzta chutait de 25% à 33,82 CHF. Le boulanger industriel a lancé un gros avertissement sur bénéfice. Sur les cinq premiers mois de l'exercice 2016/16, le bénéfice a déjà chuté de 20%. Les prévisions de marge opérationnelle ont été fortement abaissées. Vontobel a notamment déploré qu'il ne se passe pas de trimestre sans un avertissement sur bénéfice, la direction de l'entreprise persistant à établir des objectifs ambitieux qu'elle ne parvient pas à atteindre. La banque a placé l'objectif de cours (45 CHF) et la recommandation (hold) en révision.



Les autres perdants étaient notamment Actelion (-0,8%), Kühne+Nagel (-0,6%) et Swatch (-0,5%). Bernstein et Kepler Cheuvreux ont adapté l'objectif de cours de Swatch. Kepler Cheuvreux a aussi revu l'objectif de cours de Richemont (+0,1%).



Dans le camp des gagnants, on trouvait UBS (+1,6%) après une confirmation de recommandation d'achat par HSBC qui maintient le titre dans sa liste "HSBC Europe Super Ten". Credit Suisse gagnait 0,8%. Dufry et LafargeHolcim gagnaient respectivement 1,1% et 0,8%.



Les poids lourds Nestlé et Roche montaient respectivement de 0,3% et 0,1%, alors que Novartis cédait 0,5%. Roche a décroché un nouveau statut d'examen prioritaire pour un anticancéreux aux Etats-Unis. Dans une étude sectorielle, Goldman Sachs a abaissé l'objectif de cours des titres des deux big pharma, de 11 francs à 85 CHF, avec recommandation "neutral" pour Novartis et de 5 francs à 350 CHF avec recommandation "buy" pour Roche.



Sur le marché élargi, Huber+Suhner (+0,7%) a dévoilé ses ventes et entrées de commandes 2016, à peu près conformes aux attentes. Le groupe a par ailleurs confirmé ses prévisions de marges.



Tornos (-5,8%) a vu son chiffre d'affaires baisser sensiblement l'an dernier, tout comme les entrées de commandes. Le fabricant de tours table sur un Ebit et un bénéfice net négatifs pour l'exercice écoulé.



Aevis Victoria (-1,1%) a lancé une offre publique d'achat "amicale" sur l'ensemble des titres du fournisseur de matériel de suivi médical à distance Lifewatch (+7,5%). L'offre porte sur l'ensemble des titres de la société d'origine israélienne, hors participation propre, d'une valeur nominale de 1,30 CHF chacune et prévoit un prix d'achat de 10,00 CHF par action ou 0,1818 action Aevis Victoria. - (awp)