Bourse Zurich: en petite hausse avant Noël, Credit Suisse passe à la caisse

vendredi, 23.12.2016

La Bourse suisse a ouvert sur de modestes gains vendredi, avant le long weekend de Noël. L'ambiance était au calme plat sur les places internationales.

Wall Street a terminé en léger repli la veille, tandis que de Tokyo était fermée ce vendredi pour un jour férié. Credit Suisse était sous observation, la justice américaine ayant décidé de faire passer les banques à la caisse pour régler les dommages de la crise des subprimes.

"Les indices européens devraient ouvrir sans tendance ce matin pour la dernière séance avant les fêtes de Noël. Aujourd'hui c'est bien évidemment la faiblesse des volumes qui devrait être à l'honneur", ont souligné les spécialistes de Mirabaud Securities.

Après une série de statistiques américaines jeudi, les Etats-Unis vont notamment dévoiler dans l'après-midi l'indice de confiance des consommateurs en décembre (2e estimation). En Europe, l'Allemagne a dévoilé un moral des ménages au beau fixe pour la nouvelle année, selon l'étude de GfK. En France, la consommation des ménages en biens a augmenté de 0,4% en novembre.

A 09h40, le SMI gagnait 0,11% à 8246,68 points, le SLI prenait 0,10% à 1302,62 points et le SPI progressait de 0,07% à 8973,13 points. Dix des 30 valeurs vedettes baissaient, une reculait et 19 montaient.

Credit Suisse (+0,6%) s'inscrivait parmi les titres les plus recherchés, après un accord aux Etats-Unis soldant l'épisode des subprimes. La banque aux deux voiles versera une amende de 2,48 mrd USD et des dédommagements de 2,8 mrd dans l'affaire des titres adossés à des créances hypothécaires résidentielles (RMBS). Le groupe va constituer une provision supplémentaire de 2 mrd, comptabilisée au quatrième trimestre.

Cette annonce est intervenue quelques heures après celle de Deutsche Bank, qui devra s'acquitter d'une paiement total de 7,2 mrd USD.

Chez les autres bancaires, UBS (-0,1%) reculait alors que Julius Bär (+0,3%) faisait mieux que le marché.

Parmi les autres titres en hausse, les financières Swiss Re (+0,5%), Swiss Life (+0,3%) et Zurich Insurance (+0,3%) étaient aussi recherchées.

Actelion (+0,1%) modérait sa progression de la veille. Le laboratoire bâlois avait nettement augmenté après l'annoncé mercredi soir de la reprise des négociations "exclusives" avec Johnson & Johnson en vue d'une "transaction stratégique".

Novartis (+0,1%) s'inscrivait dans la moyenne. Sa filiale Alcon a obtenu le feu vert aux Etats-Unis pour des lentilles contre la cataracte. Les deux autres poids lourds Roche (+0,1%) et Nestlé (-0,1%) avançaient en ordre dispersé.

Chez Galenica (+0,3%), la filiale Vifor a renforcé sa coopération avec l'américain ChemoCentryx.

Sur le marché élargi, Vontobel (+0,2%) a terminé les négociations avec le Département américain de la justice (DoJ) dans le cadre du programme fiscal, sans verser d'amende. Les analystes d'UBS ont relevé dans la foulée l'objectif de cours la banque privée.

Santhera (+8,8%) a obtenu pour son médicament Raxone le statut de "médicament innovant prometteur" de la part de l'autorité sanitaire britannique (MHRA) pour le traitement de la dystrophie musculaire de Duchenne.(awp)