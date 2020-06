Bourse Zurich: cap sur les 10.200 points

vendredi, 26.06.2020

La Bourse suisse a ouvert la séance de vendredi sur une note éminemment positive. Son indice phare SMI part à la conquête des 10.200 points.

A 09h10, le Swiss Market Index (SMI) s'offrait 0,48% à 10'136,58 points. (Keystone)

L'indice phare SMI a d'emblée surpassé les 10.150 points vendredi matin et partait à la conquête de la marque des 10.200. A Wall Street, les principaux indices ont fini dans le vert, à la faveur de la bonne santé des valeurs bancaires, qui a éclipsé les craintes liées à une deuxième vague d'infections au Covid-19.



"La crise sanitaire aux Etats-Unis est un problème, mais elle n'a eu qu'un modeste impact sur les marchés hier", commente David Madden, de CMC Markets, dans sa note matinale.



A 09h10, le Swiss Market Index (SMI) s'offrait 0,48% à 10'136,58 points, le Swiss Leader Index (SLI) 0,67% à 1510,12 points et l'indice du marché élargi Swiss Performance Index (SPI) 0,51% à 12'532,80 points. Les principales cotations de la place zurichoises pointaient toutes dans le vert, à l'exception notable d'Alcon (-0,1%).



Le groupe pharmaceutique Novartis (+0,1%) et son ex-filiale ont écopé de sanctions des autorités américaines pour un montant cumulé de 345 millions de dollars.



Roche (+0,2%) a lancé un outil de diagnostic amélioré pour le cancer du poumon non à petites cellules (NSCLC).



Le troisième poids lourd Nestlé (+0,3%) évoluait également en dessous de la moyenne.

Après avoir dévissé de plus de 16% la veille, la porteur AMS rebondissait de 7,9%. Le fabricant de puces et de capteurs a démenti dans la nuit de jeudi à vendredi les articles de presse mentionnant l'ouverture d'une enquête de l'autorité autrichienne de surveillance des marchés financiers (FMA) sur ses dirigeants.



Adecco (+1,3%) profitait d'un relèvement de son objectif de cours par JPMorgan, qui reste neutre sur le titre.



Goldman Sachs recommande désormais Richemont (+1,8%) à l'achat (buy). Selon la banque d'investissement étasunienne, l'accès de faiblesse du cours représente une bonne opportunité de s'engager sur le titre de la compagnie financière genevoise.(AWP)