La Bourse de Zurich ouvre en légère hausse après la BCE

vendredi, 05.06.2020

La Bourse suisse a ouvert en légère hausse vendredi, tentant une remontée après les pertes de la veille.

A 09h08, l'indice vedette SMI gagnait 0,17% à 10'0912,46 points.(Keystone)

Les investisseurs continuent de digérer les décisions de la Banque centrale européenne (BCE), qui a renforcé jeudi son plan d'urgence pour l'économie du Vieux continent.



L'institut monétaire de Francfort a renforcé et prolongé ses mesures de soutien à l'économie, face à la profonde crise provoquée par la pandémie de coronavirus, gonflant de 600 milliards d'euros le programme d'urgence PEPP, forgé en mars et initialement doté de 750 milliards pour racheter des obligations publiques et privées. Les analystes tablaient sur une rallonge de 500 milliards.



La BCE s'attend désormais à une contraction de 8,7% du PIB de la zone euro cette année, avant un rebond de 5,2% l'année prochaine et une croissance de 3,3% en 2022.



"On a pu constater une entière détermination de la BCE à réagir à une situation qui potentiellement pourrait s'aggraver à cause du coronavirus. L'institution sise à Francfort semble avoir pris les pleines mesures de la baisse de la croissance et de l'inflation", a estimé John Plassard, analystes chez Mirabaud Securities.



Aux Etats-Unis, Wall Street a fini sans direction claire jeudi, au lendemain d'une forte hausse et après plusieurs indicateurs américains en demi-teinte, dont un nombre de nouveaux chômeurs légèrement supérieur aux attentes.



A 09h08, l'indice vedette SMI gagnait 0,17% à 10'0912,46 points, tandis que le SLI progressait de 0,46% à 1522,08 points soutenu par 16 des 30 valeurs vedettes. Le SPI prenait pour sa part 0,09% à 12'473,17 points.



Les bancaires et financières se classaient d'emblée en tête de peloton, avec Credit Suisse (+3,1%), Swiss Re (+3,0%), Swiss Life (+2,6%) et UBS (+2,4%).



Lonza (-0,5%) inversait la tendance positive d'avant-Bourse, malgré la nomination d'un nouveau directeur général. Pierre-Alain Ruffieux prendra le 1er novembre les commandes du fournisseur bâlois de produits de base pour les industries chimique et pharmaceutique.



Novartis (-0,2%) ne parvenait pas non plus à profiter d'un succès clinique pour son médicament Enerzair Breezhaler contre l'asthme. Son homologue Roche (-0,3%) baissait également, de même que la troisième grande capitalisation Nestlé (-0,3%).

SGS (-1,1%) tombait au bas du classement, après avoir vu son objectif de cours raboté à 1900 francs par Goldman Sachs.

Sur le marché élargi, Leclanché (+2,3%) montait nettement. Le groupe a annoncé l'engagement de son actionnaire principal Fefam à convertir pour 50,9 millions de francs de dette en fonds propres.



Varia US Properties (+1,3%) a bien l'intention de rémunérer ses actionnaires sur une base trimestrielle, à la faveur de la "robuste performance" de son portefeuille depuis le début de l'année.(awp)