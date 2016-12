Bourse Zurich: ouverture en légère hausse après une série d'attaques

mardi, 20.12.2016

La Bourse suisse a ouvert en légère hausse mardi, alors que Berlin, Ankara et Zurich ont été secouées par une série d'attaques.

A 09h40, le SMI progressait de 0,54% à 8278,63 points, le SLI s'adjugeait 0,46% à 1304,93 points et le SPI prenait autant à 8995,77 points. Sur les 30 valeurs vedettes, six baissaient, trois étaient stables et 21 progressaient.