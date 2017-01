Bourse Zurich: ouverture en baisse, incertitudes sur le Brexit et Trump

mardi, 17.01.2017

La Bourse suisse a ouvert en baisse mardi, les investisseurs étant sur la retenue avant un discours du premier ministre britannique Theresa May sur le Brexit et à deux jours de la réunion de la Banque centrale européenne (BCE).

A 09h39, le SMI reculait de 0,48% à 8322,07 points, le SLI lâchait autant à 1325,06 points et le SPI abandonnait 0,45% à 9080,45 points. Hormis Geberit, les 29 autres valeurs vedettes pointaient vers le bas.

"Les indices européens devraient ouvrir sans tendance ce matin dans l'attente du discours du premier ministre britannique Theresa May concernant le Brexit et la rapidité de sa mise en place", ont estimé les analystes de Mirabaud Securities. Pour Raiffeisen, "la crainte grandit parmi les intervenants d'un 'Brexit dur'" qui aurait des répercussions négatives pour le Royaume-Uni et l'UE.



Alors qu'en Suisse, la saison des résultats annuels a commencé avec les ventes notamment de Geberit et Lindt & Sprüngli, les intervenants devraient se concentrer sur les données macroéconomiques. L'Allemagne publiera ainsi le baromètre ZEW de la confiance des milieux financiers et le Royaume-Uni l'inflation en décembre. Les Etats-Unis suivront dans l'après-midi avec l'activité industrielle dans la région de New York en janvier.



Geberit (+2,8%) faisait justement figure d'exception. L'équipementier sanitaire a enregistré l'an dernier une croissance organique de 6,4%, supérieure à ses propres projections, pour générer un chiffre d'affaires de 2,81 mrd CHF. Les recettes s'inscrivent dans le haut de la fourchette du consensus AWP.



Les autres titres s'inscrivaient en baisse, emmenés par SGS (-1,4%) dont l'objectif de cours et la recommandation ont été abaissés par Credit Suisse.



Les poids lourds Novartis (-0,7%), Roche (-0,2%) et Nestlé (-0,5%) étaient également orientés à la baisse, tout comme les valeurs bancaires Credit Suisse (-1,1%) et UBS (-0,5%).



Sonova (-0,3%) limitait les pertes. Le spécialiste des appareils auditifs a conclu un accord pour la vente du détaillant MiniSom au Portugal à Amplifon.



Givaudan (-0,3%) n'était pas soutenu par l'acquisition du spécialiste des arômes naturels biennois Activ International. L'opération était néanmoins applaudie par les analystes.



Sur le marché élargi, Lindt & Sprüngli (BP +4,8%) était activement recherché. Le chocolatier a réalisé en 2016 un chiffre d'affaires de 3,9 mrd CHF, soit une croissance de 6,8% sur un an. La croissance organique s'est élevée à 6,0%, comparé à +4,4% à la fin du premier semestre de l'année sous revue.



Cicor (+14,6%) s'envolait après avoir enregistré l'année dernière des recettes en hausse de 5% à 189 mio CHF, tandis que Komax (+3,5%) a accéléré la croissance au 2e semestre. Autoneum (-0,7%) a amélioré ses ventes et ses marges l'année dernière. - (awp)