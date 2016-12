Bourse Zurich: légère hausse, Actelion en ligne de mire

vendredi, 16.12.2016

La Bourse suisse a entamé la séance de vendredi sur une légère hausse. Les impulsions provenant du marché américain sont également très faibles.

A 9h30, Swiss Market Index (SMI) grappillait 0,11% à 8223,24 points. Le SLI gagnait 0,23% à 1299,42 points et le SPI 0,14% à 8936 points. Parmi les 30 valeurs vedettes, 14 étaient dans le vert et 16 dans le rouge.

La Bourse suisse a entamé la séance de vendredi sur une légère hausse. Les impulsions provenant du marché américain sont également très faibles. Après avoir tenté de grimper jusqu'à 20'000 points jeudi soir, le Dow Jones a perdu à nouveau du terrain et terminé nettement sous le plus haut du jour.



La dernière grande échéance Eurex de l'année devrait donner lieu à quelques mouvements. En Suisse, Actelion, suite à de nouvelles informations sur un éventuel rachat, se distinguait parmi les blue chips.



La volatilité sur les marchés des actions est dans l'ensemble assez basse peu avant la fin de l'année, a commenté un analyste. Les plus récentes hausses de cours ont été soutenues par les bonnes données économiques en provenance des Etats-Unis.



Mise à part la séance de la banque d'émission japonaise la semaine prochaine, il ne faut plus attendre de données économiques importantes avant la fin de l'année. Les liquidités provenant des marchés des obligations continuent à alimenter les marchés des actions.



A 9h30, Swiss Market Index (SMI) grappillait 0,11% à 8223,24 points. Le SLI gagnait 0,23% à 1299,42 points et le SPI 0,14% à 8936 points. Parmi les 30 valeurs vedettes, 14 étaient dans le vert et 16 dans le rouge.



Actelion (+8,2% à 213,60 CHF) occupait encore la première marche du podium. Les négociations entre Actelion et Sanofi, en prévision d'un éventuel rachat du laboratoire bâlois par le groupe français, se trouvent "à un stade avancé" et une acquisition pourrait être annoncée la semaine prochaine, a affirmé Bloomberg dans la nuit de jeudi à vendredi. La proposition de Sanofi valorise le bâlois à 30,5 mrd USD.



Lonza (+2,2%) reprenait un peu de couleur après les pertes de la veille. L'entreprise a confirmé la reprise de l'américain Capsugel pour 5,5 mrd USD. La transaction sera notamment financée par une augmentation de capital.



Les poids lourds pharmaceutiques Novartis et Roche (chacun +0,3%) soutenaient légèrement le SMI. Novartis a annoncé la reprise du groupe britannique Ziarco à un prix non mentionné. L'opération permet au mastodonte bâlois d'avancer en particulier dans le développement de médicaments contre l'eczéma. Les analystes de Baader Helvea évaluent le rachat entre 300 à 400 mio CHF.



Swisscom (-0,4%) a obtenu de Morgan Stanley un relèvement d'objectif de cours, mais un maintien de la recommandation "underweight". Les analystes estiment que le secteur des télécommunications a évolué de manière décevante comparé à l'ensemble du marché et que Swisscom est particulièrement menacé d'une intensification de la concurrence, en particulier dans le domaine des mobiles.



Les bancaires subissaient également des pertes à l'image de Credit Suisse (-0,4%) et d'UBS (-0,8%), ainsi que de Julius Bär (-1,1%). Selon une dépêche d'agence, UBS va biffer près de 20 postes dans ses activités en Asie, principalement à Hong Kong et à Singapour. La veille, les titres du secteur ont clairement progressé, sous l'effet de la remontée des taux par la Fed.



Sur le marché élargi, le groupe de construction Implenia (-0,7%) a racheté à la société allemande Apleona les activités de sa division Bilfinger Hochbau. La production de l'unité se monte à 450 mio EUR. Helvetia (+0,4%) s'est emparé d'une participation de 70% dans le courtier en ligne de prêts hypothécaires MoneyPark pour 107 mio CHF.



Meyer Burger (-11%) poursuivait sa chute vertigineuse. Le fournisseur de l'industrie photovoltaïque a finalisé jeudi son augmentation de capital, qui lui a permis d'engranger un produit brut d'au moins 164,5 mio CHF. - (awp)