Bourse Zurich: gros rebond soutenu par un timide espoir contre le coronavirus

lundi, 06.04.2020

La Bourse suisse a entamé la séance de lundi sur un rebond marqué, soutenue par des indications encourageantes sur le front de la lutte contre le coronavirus.

A 09h14, le Swiss Market Index (SMI) s'adjugeait 2,58% à 9478,95 points.(Keystone)

"La baisse du nombre de morts en Italie, en Espagne et à New York" reste à prendre "avec des pincettes", prévient toutefois John Plassard, de Mirabaud Securities.

La place tokyoïte avait déjà bouclé sa première session hebdomadaire sur un gain de plus de 4%.



A 09h14, le Swiss Market Index (SMI) s'adjugeait 2,58% à 9478,95 points, le Swiss Leader Index (SLI) 3,04% à 1366,35% et le Swiss Performance Index (SPI) 2,18% à 11537,69 points. Les trente principales cotations évoluaient dans le vert.

Les bancaires et financières étaient particulièrement recherchées. Derrière Julius Bär (+7,6%), figuraient ainsi Partners Group (+6,2%), Credit Suisse (+5,9%), Swiss Re (+5,5%), Swiss Life (+5,4%) et UBS (+5,2%). Hors services financiers, seul Adecco (+5,7%) parvenait à s'intercaler.



L'équipementier de salles de bains Geberit (+1,5%) réalisait une performance relativement modeste, dans la foulée d'un chiffre d'affaires trimestriel pourtant honorable vu les circonstances.



A l'exception de Novartis (+2,6%), les poids lourds défensifs pesaient sur la tentative de rétablissement. Nestlé et Roche ne prenaient ainsi "que" 1,2% chacun.



Sur le marché élargi, Cosmo Pharmaceuticals (+10%) est impliqué dans un projet de recherche

urgent en Italie, évaluant un traitement expérimental de Redhill contre le Covid-19.



DKSH (+3,6%) profitait pleinement d'une recommandation d'achat émise par Credit Suisse.



AMS s'appréciait de 2,6%, dans la foulée de l'annonce d'un programme de rachat d'actions.



Ems-Chemie (+0,7%) a présenté des résultats trimestriels largement conformes aux attentes.(awp)