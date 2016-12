Bourse Zurich: ouverture en baisse avant les fêtes de Noël

lundi, 19.12.2016

La Bourse suisse a entamé en légère baisse la dernière semaine avant les fêtes de Noël.

A 09h35, le SMI reculait de 0,32% à 8200,78 points, le SLI lâchait 0,35% à 1295,58 points et le SPI perdait 0,28% à 8920,00 points. Sur les 30 valeurs vedettes, huit progressaient et 22 baissaient.

La Bourse suisse a entamé en légère baisse la dernière semaine avant les fêtes de Noël. Alors que les volumes commencent à baisser, les investisseurs se concentreront lundi notamment sur les annonces macroéconomiques. Autant Wall Street vendredi, que Tokyo ce lundi, ont terminé en repli. En Suisse, le marché élargi était relativement animé.



"Cette semaine est la dernière avant les fêtes de Noël, les volumes devraient donc s'en ressentir. Cependant plusieurs statistiques économiques importantes pourraient apporter de la volatilité aux indices", ont indiqué les analystes de Mirabaud Securities.



Le baromètre Ifo du moral des entrepreneurs allemands sera publié dans la matinée. Le Japon a quant à lui dévoilé un nouvel excédent commercial en novembre, toutefois inférieur aux attentes. Le pays du Soleil levant continuera à retenir l'attention mardi, avec la décision de politique monétaire de la Banque du Japon, la dernière de l'année après la Réserve fédérale américaine (Fed), la Banque centrale européenne (BCE), la Banque d'Angleterre (BoE) et la Banque nationale suisse (BNS).



UBS (+0,5%) s'inscrivait en tête du classement à l'ouverture, profitant d'un relèvement d'objectif de cours par Citigroup. Credit Suisse (-0,2%) suivait le chemin inverse, alors que la banque américaine a également augmenté l'objectif de cours de la banque aux deux voiles.



Parmi les autres valeurs à progresser se trouvaient Galenica (+0,3%) et Clariant (+0,2%). Le chimiste a obtenu une facilité de crédit de 500 mio CHF sur cinq ans.



SGS (+0,2%) a pris le contrôle de la start-up tessinoise C-Labs.



A l'autre bout du tableau, Actelion (-3,1%) baissait nettement, après la forte progression de la semaine dernière sur des rumeurs d'acquisition par le français Sanofi.



Des cycliques comme Sika (-0,8%) et Givaudan (-0,6%) cédaient aussi leurs gains, tout comme les poids lourds pharmaceutiques Roche et Novartis (tous les deux -0,5%). Pour ce dernier, Jefferies a abaissé l'objectif de cours.



Roche a obtenu du Comité des médicaments à usage humain (CHMP) un avis favorable pour Alecensa dans le traitement de patients adultes atteints du cancer du poumon non à petites cellules (NSCLC) positif au lymphome anaplasique kinase (ALK), préalablement traités sans succès avec crizotinib.



Nestlé était quant à lui stable.



Le marché élargi était plus actif. Leonteq (-24,2%) chutait, après un avertissement sur ses résultats 2016. La société a néanmoins confirmé ses objectifs à l'horizon 2020.



Evolva (+17,1%) bondissait par contre, après avoir indiqué que la demande de brevet était en cours aux Etats-Unis pour l'édulcorant Stevia.



Kuros (+5,6%) montait aussi fortement. La société de biotechnologie a racheté le spécialiste néerlandais d'orthobiologie (médecine des os) Xpand Biotechnology. - (awp)