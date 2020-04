Bourse Zurich: les gains initiaux ont presque totalement fondu

mardi, 07.04.2020

La Bourse suisse a encore terminé dans le vert mardi. Le petit camp des perdants regroupe du beau monde: Roche (-3,1%) a pris la lanterne rouge, derrière Alcon (-2,2%), Logitech (-1,9%), Novartis (-0,6%) et Nestlé (-0,1%).

Le SMI a terminé en hausse de 0,55% à 9514,60 points, avec un plus haut à 9695,84 et un plus bas à 9456,58.(Keystone)

Le SMI, qui avait frôlé les 9700 points dans la première heure de transactions, a bien ralenti par la suite et a même vu ses gains fondre comme neige au soleil dans la seconde moitié de l'après-midi. Sur la fin il a oscillé autour de l'équilibre, terminant un peu au-dessus.

A New York, Wall Street poursuivait sur la tendance de la veille et gagnait du terrain en matinée, perdant cependant un peu d'élan par rapport aux cours d'ouverture.



"L'espoir qui a alimenté le marché lundi persiste aujourd'hui", a relevé Patrick O'Hare de Briefing. Il a ajouté que "cet espoir vient de l'idée que la propagation du coronavirus a peut-être atteint un niveau plateau, ce qui permet aux acteurs du marché d'envisager un tableau plus optimiste avec la réouverture des commerces, un redémarrage des dépenses et un rebond de l'économie".



Mais si le bilan quotidien des décès a laissé entrevoir un possible pic de la pandémie en Europe le week-end dernier, les chiffres sont repartis à la hausse en Espagne mardi, ainsi qu'en Italie et en France la veille. Aux Etats-Unis, le nombre de morts s'est stabilisé depuis samedi dans l'Etat de New York, épicentre de la pandémie dans le pays, mais les mesures de confinement y ont été prolongées jusqu'au 29 avril.



Quant à la situation économique mondiale et américaine, elle restait particulièrement précaire, de nombreuses entreprises continuant d'annoncer des fermetures, des licenciements et des révisions à la baisse de leurs perspectives de revenus.



En Suisse, la pandémie a déjà eu un impact sensible sur le marché de l'emploi en mars, avec un envol du taux de chômage sur la seconde moitié du mois. Le Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco) prévient qu'une persistance de la situation risque d'avoir des effets irréversibles.



La courbe des infections au coronavirus a ralenti en Suisse: 590 cas ont été enregistrés de lundi à mardi, contre un millier par jour la semaine passée. Mais le problème est loin d'être résolu, selon Daniel Koch, de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP). On est "au maximum à la moitié de la crise", a-t-il averti.



Le SMI a terminé en hausse de 0,55% à 9514,60 points, avec un plus haut à 9695,84 et un plus bas à 9456,58. Le SLI a pris 1,56% à 1385,35 points et le SPI 0,49% à 11'601,24 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 5 ont reculé et 25 avancé.



Le petit camp des perdants regroupe du beau monde: Roche (-3,1%) a pris la lanterne rouge, derrière Alcon (-2,2%), Logitech (-1,9%), Novartis (-0,6%) et Nestlé (-0,1%). Le regain d'optimisme des investisseurs les a probablement poussés à négliger les poids lourds défensifs.

Alcon a biffé ses perspectives pour l'année, invoquant l'expansion de la pandémie de Covid-19. Afin de préserver les liquidités du géant des dispositifs médicaux ophtalmiques, les actionnaires seront par ailleurs appelés à renoncer au dividende de 19 centimes par action initialement proposé au titre de 2019.



Le podium du jour est occupé par Adecco (+6,2%), Richemont (+5,4%) et AMS (+5,1%).

Swatch (+3,5%) a aussi eu les faveurs des investisseurs.

Les bancaires Julius Bär (+4,1%), Credit Suisse (+3,4%) et UBS (+2,8%) ont surperformé.



Sur le marché élargi, Relief Therapeutics (+25,9%) a officiellement lancé son étude clinique sur un traitement expérimental contre l'insuffisance respiratoire induite par le Covid-19.

L'aciériste Schmolz+Bickenbach (+4,3%) a présenté un vaste remaniement à venir de son conseil d'administration.



Valartis (+4,2%) a renoué avec les bénéfices l'an dernier. La Banque cantonale de Lucerne égarait 0,4%, après avoir dévoilé une rentabilité handicapée par un gros correctif de valeur au premier trimestre.



Le développeur de solutions de communication en milieu hospitalier Ascom (+0,8%) a décroché un nouveau contrat aux Etats-Unis.



Le fabricant d'instruments de mesure Inficon (stable) était traité hors dividende de 18 francs ce mardi. Il en allait de même pour TX Group (+3,8% ou 2,60 francs) dont les actionnaires percevaient 3,50 francs par action.(awp)