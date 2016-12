Bourse Zurich: assez stable à l'ouverture, peu d'impulsions

mercredi, 28.12.2016

La Bourse suisse a commencé la journée de mercredi quasi-inchangée. Au cours de la première demi-heure, le SMI a passé sous le cours de clôture de la veille.

A 9h30, le SMI perdait 0,06% à 8254,66 points, le SLI prenait en revanche 0,05% à 1305,32 points et le SPI cédait 0,09% à 8989,72 points. Parmi les 30 titres les plus importants, quinze étaient en hausse, 11 en baisse et quatre inchangés. Les valeurs vedettes oscillaient entre -0,8% et +0,7%.

Le négoce sur les places européennes est toutefois très calme. Le SMI a perdu 6,3% depuis le début de l'année, ce qui est à mettre notamment sur le compte des poids lourds pharma.



Aux Etats-Unis, les indices devraient évoluer aujourd'hui sans grande direction. La hausse record aux Bourses américaines s'est bien poursuivie la veille, soutenue par des données conjoncturelles positives et une hausse des prix du pétrole. Le Nasdaq a atteint un nouveau plafond. Le Dow Jones n'a en revanche toutefois pas pu franchir la barre des 20'000 points et il a terminé en légère baisse, comparé aux Bourses européennes. En Asie, les marchés ont évolué dans différentes directions, sans qu'il y ait toutefois eu des écarts notables.



Les grandes banques UBS (+0,6%) et Credit Suisse (+0,4%) étaient en hausse. Moody's a confirmé pour cette dernière le rating après que celle-ci a conclu vendredi avec le Ministère de la justice américaine un accord portant sur ses activités immobilières. L'accord réduit les risques juridiques et il permettra à la direction de Credit Suisse de se concentrer sur sa stratégie, a commenté l'agence américaine qui estime que la perspective est "stable". Credit Suisse doit payer une amende de 2,48 mrd USD ainsi que des dédommagements aux preneurs de crédits à hauteur de 2,8 mrd USD sur cinq ans.



Dans l'ensemble, les bancaires avaient bien évolué au cours des derniers mois et avaient même bien gagné du terrain, notamment depuis l'élection de Donald Trump aux Etats-Unis. Sur l'année cependant, les titres figurent parmi les plus grands perdants.



Galenica (inchangé) en particulier a chuté depuis le début de l'année. Les poids lourds du secteur pharmaceutique Roche (-0,3) et Novartis (+0,1%) évoluaient différemment mercredi. Nestlé (-0,5%) cédait aussi du terrain.



Mises à part les grandes banques, Julius Bär (+0,3%), LafargeHolcim (+0,7%), Richemont (+0,5%) et Sika (+0,4%) avançaient également.



Par contre Actelion (-0,1%) s'inscrivait en légère baisse. Certains observateurs s'attendent toujours à ce que le destin du groupe pharmaceutique soit scellé cette année. L'entreprise pharmaceutique a engagé des discussions exclusives avec l'américain Johnson & Johnson mais il n'est pas clair ce qui sortira de ces négociations. Le titre affiche parmi les blue chips la meilleure performance annuelle.



Sonova et Swisscom (-0,4% chacun) étaient aussi dans le rouge.



Au niveau du marché élargi, Accu Holding (-12%) chutait. SIX a suspendu le négoce du titre de Accu Holding à partir du 3 janvier. Le régulateur de la Bourse suisse a constaté que la société n'était plus en mesure de remplir les conditions liées à une cotation.



L'action de la société de participation Norinvest Holding (-3,9%) sera décotée le 28 avril de la Bourse suisse pour des raisons financières et du faible volume de titres négociés. - (awp)