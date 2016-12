Bourse Zurich: le SMI ouvre en légère baisse

mercredi, 14.12.2016

La Bourse suisse a commencé la journée de mercredi par de légères pertes.

A 9h30, le SMI baissait de 0,31% à 8137,33 points. Le SLI cédait 0,50% à 1287,76 points et le SPI 0,31% à 8855,72 points. Parmi les 30 valeurs vedettes, 22 étaient en baisse, six en hausse et deux inchangées.

De l'avis des courtiers, bon nombre d'investisseurs sont dans l'attente de la décision de la Fed sur les taux qui tombera dans la soirée et ont pris leurs bénéfices après la progression marquée des cours la veille. Ceci est d'autant plus le cas que les indices aux Etats-Unis ne sont qu'en légère hausse.



En Suisse, Actelion est une fois de plus au centre des discussions: le cours de l'action a fortement reculé après l'annonce selon laquelle Johnson & Johnson renonçait au rachat de la société.



Après la clôture des Bourses en Europe, une deuxième décision relative aux taux d'intérêts après la crise financière est attendue dans la soirée. Il en est tenu compte dans les cours depuis longtemps, ont commenté les courtiers.



Les investisseurs attendent avec impatience la perspective et des déclarations sur les prochains relèvements de taux, à savoir s'il faut s'attendre à ce qu'il y en ait plus de deux l'année prochaine. "Si la Fed devait surprendre en annonçant de nombreux relèvements de taux, la volatilité pourrait augmenter", ont commenté pour leur part les analystes du Credit Suisse.



Actelion (-5,9%) cédait le plus de terrain. Johnson & Johnson (J&J) a annoncé mardi avoir mis fin aux discussions de rachat de l'entreprise biotechnologique bâloise Actelion Pharmaceuticals.



Le géant américain de la santé a expliqué n'être pas parvenu à un accord apportant une plus-value pour ses actionnaires. Selon le "Wall Street Journal", l'offre du français Sanofi se concrétiserait en revanche. Depuis le début des discussions de reprises à fin novembre, le titre Actelion est monté d'un tiers.



Les analystes sont toutefois partagés quant à la probabilité que ce rachat s'effectue. D'autres rumeurs circulent selon lesquelles Actelion pourrait aussi négocier avec Roche (-0,3%) une participation stratégique.



LafargeHolcim (-1,8%) pâtissait pour sa part d'une recommandation d'analyste négative: Merrill Lynch a abaissé à "neutral" de "buy". La direction doit une fois prouver que les coûts élevés et les effets de monnaies peuvent être maîtrisés, écrit l'analyste en charge de la société.



Sika et Dufry (les deux -0,9%), Sonova (-0,8%) et UBS (-0,7%) cédaient également du terrain. Pour la grande banque, les analystes de Kepler ont abaissé leur recommandation dans le cadre d'une étude sectorielle à "reduce" de "hold".



Les poids lourds Nestlé (-0,1%) et Novartis (+0,1%) empêchaient un recul trop marqué du marché.



Credit Suisse (+0,8%) dominait le club restreint des gagnants, après un relèvement d'objectif de cours de Kepler Cheuvreux. Syngenta et Swiss Re (+0,2% chacun) ainsi que ABB et Aryzta (+0,1% tous les deux) affichaient de modestes progressions.



Sur le marché élargi, l'absence de nouvelles se faisait également sentir. Le développeur de logiciels bancaires Temenos (+4,6%) a décroché un important contrat aux Etats-Unis. GAM (-0,5%) a créé un poste de directeur du risque et modifié la composition de son comité exécutif. Flughafen Zürich restait inchangé après avoir amélioré ses prévisions 2016 de croissance du nombre de passagers. - (awp)