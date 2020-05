La Bourse suisse termine dans le vert in extremis

lundi, 11.05.2020

Le SMI, qui avait franchi la barre des 9700 points dans les premiers échanges, est ensuite resté la plus grande partie de la journée dans le rouge. Un sprint final lui a permis de renverser la vapeur.

Le SMI a terminé sur un gain de 0,25% à 9689,71 points, avec un plus bas à 9590,74 et un plus haut à 9726,24. (Keystone)

La Bourse suisse a fini dans le vert lundi, poursuivant sur la lancée positive de fin de semaine passée. Ce n'est toutefois qu'en fin de séance que les indices ont repris le chemin de la hausse. Le SMI, qui avait franchi la barre des 9700 points dans les premiers échanges, a en effet viré rapidement au rouge et y est resté la plus grande partie de la journée. Le sprint final lui a permis de renverser la vapeur.

Les trois grands indices de Wall Street ont en effet tous pris plus de 30% depuis cette date, malgré l'accumulation d'indicateurs et de résultats d'entreprises montrant que l'économie a été durement touchée par les mesures imposées pour enrayer la propagation du Covid-19.

Le SMI a terminé sur un gain de 0,25% à 9689,71 points, avec un plus bas à 9590,74 et un plus haut à 9726,24. Le SLI a cédé 0,06% à 1413,50 points tandis que le SPI a pris 0,35% à 12'078,87 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 10 ont progressé et 20 reculé.