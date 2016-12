Bourse Zurich: le SMI gagne du terrain après les congés de Noël

mardi, 27.12.2016

La Bourse suisse a bien commencé la journée de mardi après le week-end prolongé des fêtes de Noël.

A 9h30, le SMI montait de 0,24% à 8252,09 points. Le SLI gagnait 0,21% à 1302,88 points et le SPI de 0,23% à 8985,78 points. Parmi les 30 titres les plus importants, 22 étaient en hausse, 7 en baisse et Dufry inchangé.

Ceci devrait se maintenir ainsi jusqu'à la fin de l'année, ont commenté les courtiers, ajoutant que bon nombre d'investisseurs avaient déjà bouclé leurs livres. Ils se tournent déjà vers 2017 où ils s'attendent à un bon départ en dépit de grandes incertitudes politiques dues aux élections en Allemagne, en France et aux Pays-Bas.



Ceci devrait se maintenir ainsi jusqu'à la fin de l'année, ont commenté les courtiers, ajoutant que bon nombre d'investisseurs avaient déjà bouclé leurs livres. Ils se tournent déjà vers 2017 où ils s'attendent à un bon départ en dépit de grandes incertitudes politiques dues aux élections en Allemagne, en France et aux Pays-Bas.



Les nouvelles d'entreprises sont également denrée rare, seules des données conjoncturelles pourraient donner lieu à quelques mouvements. Aux Etats-Unis seront publiés l'indice des prix des maisons (Case Shiller) d'octobre ainsi que la confiance des consommateurs en décembre.



Galenica (+1,3%) prenait la tête des blue chips. Le grossiste en produits pharmaceutiques a vu son grand actionnaire Sprint abaisser sa participation à nouveau, elle est désormais de 14,5%. L'investisseur immobilier Remo Stoffel avait en effet déjà racheté une part de 10% à Sprint. Selon un article de l'hebdommadaire "Sonntagszeitung", Sprint continuera de vendre ses parts, souhaitant se séparer de Galenica. La division de ce dernier en deux branches, une pharmaceutique et une logistique devrait intervenir dès le premier trismestre 2017, selon le journal alémanique.



Les poids lourds pharma Novartis (+0,5%) et Roche (+0,3%) gagnaient également bien du terrain, alors que Nestlé (+0,1%) était plus modeste. Les cycliques Lonza (+0,5%) et Adecco (+0,6%) ainsi que le groupe de boulangerie Aryzta (+1,1%) étaient aussi recherchées.



Les titres des grandes banques UBS (+0,4%) et Credit Suisse (+0,1%) étaient en hausse. Peu avant Noël, CS a surpris les marchés en annonçant un accord avec les Etats-Unis dans le conflit des hypothèques. L'accord s'est révélé coûteux pour la banque. Vendredi, la Bourse a réagi par une baisse de 1%. Parallèlement, le sauvetage de la banque italienne Monte dei Paschi reste un sujet d'actualité dans le secteur.



Les investisseurs gardent un oeil sur Actelion (-0,1%). Avant les congés de Noël, la biotech bâloise avait annoncé une reprise des discussions avec le groupe américain Johnson&Johnson intéressé à l'acqusition. Ceci a donné une nouvelle impulsion au titre, qui a établi un record jeudi passé à 232,60 CHF. Le concurrent français Sanofi semble être désormais hors de la course à la reprise.



Sur le marché élargi, Helvetia (+0,3%) avançait, après avoir annoncé le rachat des parts restantes, soit 47%, de l'assureur non-vie italien Chiara Assicurazioni, qu'elle détient désormais à 100%. Le groupe s'est assuré d'un renouvellement des accords de distributions avec les banques partenaires sur place à long terme. L'assureur suisse détenait 53% de Chiara Assicurazioni depuis 2014.



La décotation de la Bourse égyptienne du spécialiste de l'immobilier Orascom Development faisait bondir le titre de 11%. Le retrait de tous ses Egyptian Depositary Receipts (EDR) devrait permettre de renforcer la liquidité des titres cotés sur SIX Swiss Exchange. Newron déclinait de 1,5%. La société pharmaceutique a appelé à sa tête Dennis Dionne dès début 2017 en tant que vice-président des affaires commerciales dans la direction du groupe. - (awp)