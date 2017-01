Bourse Zurich: ouverture attendue en hausse grâce aux pharmas

mardi, 10.01.2017

La Bourse s'acheminait vers une ouverture dans le vert mardi matin, portée par les valeurs pharmaceutiques.

Vers 8h20, le SMI prenait 0,21% à 8442,46 points, selon les indications avant-Bourse compilées par Julius Bär. - (Reuters)

Avec son chiffre d'affaires pour 2016, le chimiste Sika déçoit les investisseurs pour le début de la saison des résultats car le quatrième trimestre est resté en-deçà des attentes et a manqué les estimations des analystes.



Les investisseurs attendent désormais avec impatience la conférence de presse de Donald Trump mercredi. Certains acteurs se détournent de leurs positions en dollars en perspective de l'évènement.



Sika (-0,8%) reculait malgré un chiffre d'affaires "record" de bon augure pour le bénéfice. Les analystes s'attendaient en effet à plus. Ceux qui escomptaient un relèvement des objectifs en matière d'Ebit ont été déçus.



Syngenta (+0,4%) prenait quelques points. Syngenta et ChemChina ont fourni des garanties aux autorités de la concurrence de l'Union européenne afin d'obtenir un feu vert à leur processus de fusion en cours. Ces "engagements" ont été soumis lundi, rapporte mardi le site internet de la Commission européenne. Aucun détail n'est fourni quant à cette démarche.



Il n'y avait pas beaucoup d'informations au niveau des entreprises. Swisscom (-0,1%) cédait légèrement du terrain. Goldman Sachs maintient sa recommandation à "sell" et le groupe fait désormais partie des "key sell ideas" de la banque. L'objectif de cours a été raboté de 50 CHF à 380 CHF.



Par contre Richemont (+1,4%) bénéficiait d'un relèvement à "overweight" par Morgan Stanley. La veille le genevois avait aussi gagné 1,2%. Swatch avançait aussi de 0,7%.



Novartis et Roche (+0,5%) étaient recherchés par les investisseurs. En revanche, Credit Suisse et UBS (-0,1% chacun) perdaient du terrain dans l'avant-Bourse.



Au niveau du marché élargi, Sunrise était inchangé. Goldman Sachs a abaissé l'objectif de cours à 71 contre 75 CHF et la recommandation "neutral" reste de mise. - (awp)