Bourse Zurich: ouverture légèrement négative, bancaires sous pression

mardi, 10.01.2017

La Bourse évoluait faiblement dans le rouge mardi matin, les bancaires étaient particulièrement sous pression.

A 09h30, le Swiss Market Index (SMI) cédait 0,15% à 8411,90 points, alors que le Swiss Leader Index (SLI) grappillait 0,08% à 1327,71 points, et l'indice élargi Swiss Performance Index (SPI) 0,10% à 9166,46 points.

La Bourse évoluait faiblement dans le rouge mardi matin, les bancaires étaient particulièrement sous pression. Après des journées de négoces moroses aux Etats-Unis et au Japon, les données sont plutôt négatives. Avec son chiffre d'affaires pour 2016, le chimiste Sika déçoit les investisseurs pour le début de la saison des résultats car le quatrième trimestre est resté en-deçà des attentes.



Les investisseurs attendent désormais avec impatience la conférence de presse de Donad Trump mercredi. Certains acteurs se détournent de leurs positions en dollars en perspective de l'évènement.



A 09h30, le Swiss Market Index (SMI) cédait 0,15% à 8411,90 points, alors que le Swiss Leader Index (SLI) grappillait 0,08% à 1327,71 points, et l'indice élargi Swiss Performance Index (SPI) 0,10% à 9166,46 points. Sur les 30 valeurs vedettes, douze gagnaient du terrain, seize en perdaient et deux faisaient du surplace.



Richemont (+2,2%) profitait d'une recommandation d'achat par Morgan Stanley et d'une augmentation de l'objectif de cours. L'exercice 2016/17 devrait marquer un plus-bas en matière de bénéfice et le potentiel futur est sous-estimé, explique les analystes.



Swatch (+1,7%) emboîtait le pas à son concurrent. Richemont et Swatch ont fait partie des plus faibles performances de 2016 avec respectivement 6,4%, et 9,6% de perte.



Malgré une ouverture hésitante, Sika (+0,8%) faisait partie des plus grands gagnants. Le chimiste du bâtiment et producteur de colles a revendiqué une croissance organique de près de 5% en 2016 et anticipe des gains encore jamais réalisés jusqu'ici. Malgré tout, le quatrième trimestre a déçu. Un porte-parole a affirmé que les élections américaines ont provoqué un ralentissement temporaire de l'activité.



Credit Suisse (-0,7%) et UBS (-1,6%) déclinaient, probablement en raison de prises de bénéfice. Dans le contexte de l'augmentation de capital de l'italien Unicredit, entamée cette semaine, les investisseurs se montrent prudents. Les assureurs Swiss Re et Zurich déclinaient également chacun de 0,7%.



Les poids lourds défensifs ne se démarquaient pas, Novartis (-0,1%), Roche (+0,1%) et Nestlé (-0,3%) n'enregistrant que peu de changement.



Syngenta perdait 0,8%. Dans le cadre de l'acquisition par le chinois ChemChina, les deux sociétés ont fourni des garanties aux autorités de la concurrence de l'Union européenne afin d'obtenir un feu vert à leur processus de fusion en cours. Ces "engagements" ont été soumis lundi, rapporte mardi le site internet de la Commission européenne. Aucun détail n'est fourni quant à cette démarche.



Il n'y avait pas beaucoup d'informations au niveau des entreprises, ce qui donnait aux commentaires des analystes plus de poids. La recommandation de Sonova (+2,7%) a été relevée par Mainfirst à "outperform". Par contre, Swisscom (-0,6%) cédait légèrement du terrain. Goldman Sachs maintient sa recommandation à "sell" et le groupe fait désormais partie des "key sell ideas" de la banque. L'objectif de cours a été raboté de 50 CHF à 380 CHF.



Au niveau du marché élargi, l'action Evolva perdait presque le quart de sa valeur en raison du chiffre d'affaires plus faible qu'attendu par le marché et des nouvelles sur son produit EverSweet. La société biotechnologique pense pouvoir lancer son édulcorant en 2018. Pour l'instant, les négociations se poursuivent avec le partenaire américain Cargill.



Lifewatch (-4,6%) était dans le rouge. L'entreprise a annoncé hier vouloir se retirer du marché de la surveillance du temps de coagulation du sang. - (awp)