Embellie attendue à l'ouverture de la Bourse suisse

mercredi, 03.06.2020

La Bourse de Zurich devrait ouvrir en hausse, ce mercredi, dans le sillage de la clôture favorable de Wall Street la veille.

Les investisseurs veulent croire à un affaiblissement des tensions sino-américaines et à un redémarrage de l'économie en douceur. (Keystone)

La Bourse suisse devrait ouvrir en hausse mercredi. Les investisseurs veulent croire à un affaiblissement des tensions sino-américaines et à un redémarrage de l'économie en douceur.



Mardi, les principaux indices américains ont une nouvelle fois fini en hausse avec une progression marquée du S&P 500 et du Dow Jones par rapport au Nasdaq. "Indestructible pourrait aussi décrire le marché actuellement", écrit John Plassard, de Mirabaud Securities dans son commentaire matinal. Tokyo a aussi clôturé mercredi sur une nette progression de 1,17%:



La progression de Wall Street a aussi été alimentée par une détente entre Washington et Pékin. Les marchés n'ont toujours pas été impactés par les violences urbaines aux États-Unis dans près de 140 villes après la mort de George Floyd. Un short squeeze massif, soit une liquidation de positions courtes, a aussi poussé les indices à la hausse tout comme un très gros programme de rachat de dernière minute, explique l'expert.



Sur le front des données macro-économiques, la pandémie de coronavirus et les restrictions mises en place pour endiguer sa progression ont pesé de tout leur poids sur l'économie suisse au premier trimestre. Le produit intérieur brut (PIB) a reculé de 2,6% sur trois mois, après avoir progressé de 0,3% au dernier partiel 2019, a indiqué le Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco).



Après avoir bien entamé la semaine au lendemain du jour férié de Pentecôte, soit sur une hausse de 1,22%, l'indice SMI des 20 valeurs vedettes de la Bourse suisse franchissait mercredi le cap de 10'000 points, notant vers 08h13 à 10'027,19 points à la faveur d'une progression de 0,776%, selon les calculs avant-Bourse de Julius Bär.



Alors que Swatch faisait du surplace, les 19 autres valeurs du SMI progressaient. ABB (+1,4%) menait, devant Adecco (+1,1%), UBS (+1,1%) et Credit Suisse (+1%). Les trois poids lourds de la cote, se calaient plutôt en bas de tableau, le bon Roche (+0,7%) affichant une performance en ligne avec l'indice SMI et devançant Nestlé (+0,7%) ainsi que le concurrent et voisin Novartis (+0,5%).



Parmi les autres informations de la matinée, l'équipementier automobile zurichois Autoneum a fait part d'une reprise de sa production, suite à celle de ses clients. Toutefois, malgré des mesures d'économies drastiques, le groupe winterthourois s'attend à une perte en dizaines de millions de francs au premier semestre 2020. Le titre chutait dans la foulée de 3,7%.



Le canton de Bâle-Ville, l'un des principaux actionnaires de MCH (pas de cours), ne compte pas relever sa participation lors d'une éventuelle augmentation de capital envisagée pour renflouer les caisses de l'organisateur bâlois de foires et salons tels que l'ancien Baselworld. (AWP)