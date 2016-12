Tokyo finit en hausse de 0,53% après le statu quo de la BoJ

mardi, 20.12.2016

La Bourse de Tokyo, qui avait ouvert en baisse mardi, s'est reprise et a fini sur un gain de 0,53% alors que le yen refluait un peu face au dollar après la décision de statu quo de la banque centrale japonaise.

A l'issue des échanges, l'indice Nikkei des 225 valeurs vedettes a gagné 0,53% (+102,93 points) à 19.494,53 points, un nouveau sommet en plus d'un an après avoir un peu cédé de terrain lundi à la suite de neuf séances positives.

La Bourse de Tokyo, qui avait ouvert en baisse mardi, s'est reprise et a fini sur un gain de 0,53% alors que le yen refluait un peu face au dollar après la décision de statu quo de la banque centrale japonaise.



A l'issue des échanges, l'indice Nikkei des 225 valeurs vedettes a gagné 0,53% (+102,93 points) à 19.494,53 points, un nouveau sommet en plus d'un an après avoir un peu cédé de terrain lundi à la suite de neuf séances positives.



L'indice élargi Topix de tous les titres du premier tableau a regagné 0,21% (+3,30 points) à 1.552,36 points.



Du côté des monnaies, le dollar remontait un peu, à 117,75 yens, contre 117,31 yens lundi à la fermeture de la place tokyoïte. L'euro valait autour de 122,30 yens, contre 122,75 yens. - (awp)