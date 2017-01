Tokyo finit en nette baisse

mardi, 31.01.2017

La Bourse de Tokyo a terminé en forte baisse mardi, plombée par un net regain du yen, valeur refuge, sur fond d'inquiétudes liées à la politique de Donald Trump, et par un recul des valeurs technologiques.



A l'issue des échanges, l'indice Nikkei des 225 valeurs vedettes a lâché 1,69% (-327,51 points) à 19.041,34 points. Il avait déjà perdu 0,51% lundi.



L'indice élargi Topix de tous les titres du premier tableau a abandonné 1,43% (-22,10 points) à 1.521,67 points.



Sur le front des changes, le dollar est tombé à 113,40 yens, contre 114,60 yens lundi à la fermeture de la place tokyoïte, et l'euro à 121,38 yens contre 122,85 yens, des mouvements qui pénalisent les exportateurs japonais. - (awp)