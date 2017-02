Tokyo retombe sur fond de hausse du yen

jeudi, 02.02.2017

La Bourse de Tokyo a rechuté sur fond de hausse du yen, dans un climat fébrile.

Le Nikkei des 225 valeurs vedettes, qui avait démarré en très légère hausse, a rapidement changé de cap et a cédé à l'issue des échanges 1,22% (-233,50 yens) à 18.914,58 points. Il avait rebondi mercredi après deux séances négatives.

L'indice élargi Topix de tous les titres du premier tableau a pour sa part reculé de 1,14% (-17,36 points) à 1.510,41 points.



Du côté des monnaies, le yen s'est renforcé en cours de séance, ce qui a pesé sur les groupes exportateurs japonais: le dollar s'affichait autour de 112,60 yens à la clôture de la place tokyoïte, contre 113,28 yens en début de matinée et 113,11 yens la veille. L'euro déclinait aussi à 121,54 yens, contre 122,08 yens mercredi.



Tout en réitérant son intention de poursuivre graduellement ses hausses de taux, dont la dernière remonte à décembre, la Réserve fédérale américaine (Fed) s'est abstenue mercredi d'envisager clairement un resserrement dès sa prochaine réunion en mars. - (awp)