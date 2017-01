Wall Street, à des records, vers une petite hausse à l'ouverture

La Bourse de New York s'orientait vers une ouverture en légère hausse jeudi, poursuivant sur sa lancée après avoir atteint des records la veille, en particulier pour son indice vedette le Dow Jones.

Vers 13H05 GMT (14H05 à Paris), le contrat à terme sur l'indice Dow Jones Industrial Average, qui donne une indication de son évolution, avançait de 0,06% dans les échanges électroniques, celui sur le SP 500 de 0,01% et celui sur le Nasdaq, à dominante technologique, de 0,17%.

Le Dow Jones a terminé pour la première fois au-dessus du seuil symbolique des 20.000 points mercredi, grâce à un regain de confiance sur la capacité du président Donald Trump à mener à bien ses réformes économiques. Les deux autres indices majeurs de Wall Street, le Nasdasq et le SP 500, ont également fini à des niveaux jamais atteints auparavant.



"L'accélération des mesures concrètes (mais controversées pour certaines) annoncées par le nouveau président américain pourrait pousser les investisseurs à ne pas attendre les annonces concernant les baisses d'impôt pour couper leurs positions vendeuses et racheter des secteurs tels que les bancaires, les industriels ou l'énergie", remarquent dans une note les analystes de Mirabaud Securities Genève.



Du côté des indicateurs seront publiés jeudi les chiffres sur les demandes hebdomadaires d'allocation chômage et les ventes de logements neufs en décembre.



Les résultats d'entreprises continuent parallèlement d'affluer.



Caterpillar, le fabricant d'engins de chantier et de construction, qui a enregistré une perte de 1,17 milliard de dollars au 4e trimestre tout en dépassant les attentes, lâchait 0,92% dans les échanges électroniques précédant l'ouverture de la séance officielle.



Le constructeur automobile américain Ford, qui a annoncé jeudi un plongeon de ses bénéfices au cours de l'année 2016 marquée une lourde charge liée à une réévaluation des retraites de ses employés au 4e trimestre, reculait de 0,86%.



Dow Chemical, qui a dépassé les attentes en 2016 malgré un chiffre d'affaires en léger repli et une charge de plus d'un milliard de dollars liée à l'amiante, progressait de 1,89%.



Après la clôture ce sera au tour d'Alphabet (Google), d'Intel, de PayPal et de Microsoft de diffuser leurs chiffres. - (awp)