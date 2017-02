Wall Street vers une petite hausse à l'ouverture

jeudi, 09.02.2017

La Bourse de New York s'orientait vers une légère hausse à l'ouverture jeudi, surveillant la publication de résultats de grands noms de la cote comme Twitter ou Coca-Cola, et des interventions de responsables de la banque centrale américaine.

Vers 13 heures GMT (14 heures à Zurich), le contrat à terme sur l'indice Dow Jones Industrial Average, qui donne une indication de son évolution, avançait de 0,14%, dans les échanges électroniques, celui sur le Nasdaq, à dominante technologique, de 0,07% et celui sur le SP 500 de 0,14%.

Wall Street a terminé sans tendance mercredi, manquant de carburant en l'absence d'indicateur ou d'annonce majeure sur la politique économique aux Etats-Unis.

Jeudi une série de résultats étaient inscrits à l'agenda.

Le géant des boissons Coca-Cola, qui a fait part d'un repli de 11% de son bénéfice net en 2016 malgré un chiffre d'affaires meilleur que prévu, lâchait 0,64% dans les échanges électroniques.

Le site de microblogs Twitter s'effondrait de 11,54% après la diffusion de résultats et de prévisions décevantes, notamment un chiffre d'affaires très en dessous des attentes au quatrième trimestre 2016.

Viacom, qui a présenté à l'occasion de la publication de ses résultats trimestriels un nouveau plan stratégique marqué par son recentrage sur six marques phares dont les chaînes de télévision MTV et Comedy Central et les studios de cinéma Paramount, prenait 3,02%.

Coté indicateur seront diffusés les demandes hebdomadaires d'allocation chômage.

Les investisseurs surveilleront également les interventions des présidents des antennes de la banque centrale américaine (Fed) de Saint Louis James Bullard et de Chicago Charles Evans. L'institution monétaire a maintenu ses taux directeurs inchangés début février mais a laissé la porte ouverte à à une modeste hausse des taux dans les prochains mois. (awp)