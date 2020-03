Londres rebondit de plus de 4% au lendemain d'une chute historique

vendredi, 13.03.2020

La Bourse de Londres rebondissait de plus de 4% vendredi dans les premiers échanges, après avoir subi la veille sa pire séance depuis 1987 dans un marché affolé par l'épidémie de coronavirus.

La place londonienne s'est effondrée de près de 11% la veille.(Keystone)

Vers 08H20 GMT, l'indice FTSE-100 des principales valeurs prenait 4,05% à 5.449,44 points, après avoir bondi de plus de 6% dans les premiers échange.



Le marché accuse toutefois un plongeon de 16% depuis le début de la semaine et de 28% depuis le 1er janvier.



L'indice britannique "panse ses plaies", souligne Ipek Ozkardeskaya, analyste chez Swissquote Bank. "La faiblesse de la livre et la hausse du pétrole devraient aider l'indice mais les gains restent fragiles", selon elle.



La place londonienne s'est effondrée de près de 11% la veille, en plein doute sur la capacité de la Banque centrale européenne (BCE) de secourir l'économie face au coronavirus et plombée par la décision des Etats-Unis d'interdire les voyages d'Européens.



La quasi-totalité des valeurs du FTSE-100 se reprenait vendredi, les minières en tête avec notamment Anglo American (+12,65%) et BHP (+10,34%).(awp)