Londres à nouveau secouée par le coronavirus

mercredi, 01.04.2020

La Bourse de Londres a terminé sur une chute de 3,83% mercredi, pénalisée par les banques et rattrapée par la peur des risques d'aggravation de la crise du coronavirus.

Le marché britannique, qui avait repris des couleurs récemment, a renoué avec ses inquiétudes quant à la pandémie.(Keystone)

A la Bourse de Londres, l'indice FTSE-100 des principales valeurs a perdu 217,39 points, à 5.454,57 points, selon des chiffres ajustés quelques minutes après la clôture.



Le marché britannique, qui avait repris des couleurs récemment, a renoué avec ses inquiétudes quant à la pandémie et à ses redoutables conséquences économiques.

Le président des Etats-Unis, Donald Trump, a demandé à ses concitoyens de se préparer, à l'instar de l'Europe, à des semaines "très, très douloureuses" face à la pandémie de coronavirus.



Cette "déclaration a probablement plombé la tendance pas seulement aux Etats-Unis mais partout ailleurs", souligne Connor Campbell, analyste chez Spreadex.



LE SECTEUR BANCAIRE PLONGE. Les grandes banques britanniques, sur demande de la Banque d'Angleterre, ont annoncé renoncer aux dividendes et rachats d'actions cette année afin de pouvoir prêter davantage à l'économie. Barclays a perdu 11,95% à 82,86 pence et RBS 5,23% à 107,00 pence.



LE TOURISME CHUTE. Ces valeurs ont fait les frais des craintes renouvelées sur le coronavirus qui a mis un coup d'arrêt aux voyages dans le monde. Le croisiériste Carnival, qui cherche de l'argent frais, a lâché 20,62% à 779,00 pence et le groupe hôtelier Intercontinental Hotels 10,34% à 3.152,00 pence.



OCADO GRIMPE (+8,98% à 1.329,50 pence). Le distributeur alimentaire en ligne profite depuis le début de la crise de la ruée des Britanniques confinés vers les achats de nourriture sur internet.(awp)