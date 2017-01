Hong Kong termine quasiment à l'équilibre

vendredi, 27.01.2017

La Bourse de Hong Kong a terminé vendredi quasiment à l'équilibre une séance écourtée avant les festivités du Nouvel an chinois.

L'indice composite Hang Seng a cédé 0,06% (-13.39 points) à 23.360,78 points.

Les places financières du continent sont, elles, restées fermées pour cause de jour férié, de même que celles de Kuala Lumpur, Séoul et Taipei.



La Bourse de Hong Kong a marqué le pas vendredi après avoir enregistré la meilleure semaine depuis le début de l'année dans la foulée des autres marchés mondiaux, soutenus par les perspectives de croissance engendrées par les projets du nouveau président américain Donald Trump.



A New York, le Dow Jones a terminé mercredi au-dessus des 20.000 points pour la première fois de son histoire alors que le S&P 500 et le Nasdaq ont aussi clôturé à des niveaux record. Dans le même temps, les investisseurs semblent se détourner des obligations, valeurs sûres, pour se réorienter vers des placements aux rendements plus élevés.



Du côté des valeurs vendredi, le groupe internet Tencent a reculé de 0,29% à 204,40 dollars de Hong Kong, PetroChina de 1,27% à 6,22 HKD et Ping An Insurance de 0,25% à 40,10 HKD.



En revanche, Galaxy Entertainment a progressé de 0,95% à 37,15 HKD et HSBC de 0,07% à 66,75 HKD. - (awp)