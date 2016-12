Le parlement va se pencher sur la politique monétaire de la BoE depuis 2008

La BoE a mené une politique monétaire très accommodante pour contrer les effets néfastes de la crise financière de 2008 en réduisant drastiquement ses taux d'intérêt.

Le comité du Trésor du parlement britannique a annoncé jeudi qu'il allait enquêter sur l'efficacité et l'impact économique de la politique monétaire menée par la Banque d'Angleterre (BoE) depuis 2008.



Elle a été contrainte d'agir à nouveau début août 2016 pour éviter toute sortie de route au système financier britannique sous le choc du vote pour le Brexit. Son taux d'intérêt est désormais au plus bas historique de 0,25%, sans compter les massives injections de liquidités dans l'économie.



Son action a fait l'objet à plusieurs reprises de critiques, le gouverneur Mark Carney s'étant notamment attiré les foudres de la frange eurosceptique des conservateurs après avoir mis en garde contre les conséquences néfastes d'une sortie de l'UE.



La Première ministre Theresa May avait quant à elle tenu des propos en octobre jugés critiques sur la politique de la BoE, estimant que les taux d'intérêt, trop bas selon elle, nuisaient aux épargnants.



"Les taux d'intérêt sont proches de zéro, la Banque d'Angleterre a utilisé un nombre grandissant de mesures non conventionnelles d'assouplissement monétaire, et l'inflation est sous l'objectif de 2% depuis trois ans", observe dans un communiqué Andrew Tyrie, président de la commission parlementaire sur le Trésor.



C'est la raison pour laquelle, il estime que les conséquences, parfois inattendues, de la politique monétaire, tout comme son avenir, "nécessite un examen minutieux".



Le comité s'empresse de préciser que malgré cette initiative il reste le "gardien" de l'indépendance de la Banque d'Angleterre, qui n'a pas à être soumise à des pressions politiques.



Il entend d'ailleurs passer en revue les risques liés à la volonté des responsables politiques d'avoir une influence sur le fonctionnement de la BoE.



Pour mener son enquête, le comité en appelle à des contributions écrites sur toute une série de points, des plus techniques aux plus concrets, comme l'impact de la politique monétaire sur le marché immobilier, l'épargne ou encore l'inflation.



Les politiques monétaires de taux bas ont tendance à faciliter l'emprunt mais sont beaucoup moins intéressants pour les épargnants, qui peinent à trouver des placements rémunérateurs.



Elles sont également censées relancer l'inflation, ce qui est d'ailleurs sur le point de se produire au Royaume-Uni, où la chute de la livre depuis le référendum alimente une hausse des prix des biens importés, au risque de finir par menacer le pouvoir d'achat des ménages. - (awp)