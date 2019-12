La BNS maintient le statu quo monétaire

jeudi, 12.12.2019

La BNS a conservé le taux d'intérêt appliqué aux avoirs à vue et le taux propre de la banque centrale helvétique à -0,75%.

La BNS suit ainsi la politique monétaire expansionniste des principales banques centrales.(Keystone)

La Banque nationale suisse (BNS) a maintenu jeudi le statu quo en matière de politique monétaire. L'institut d'émission a conservé le taux d'intérêt appliqué aux avoirs à vue et le taux propre de la banque centrale helvétique à -0,75%.



La BNS a répété, comme lors de ses précédentes interventions, qu'"elle reste disposée à intervenir au besoin sur le marché des changes" en tenant compte de la situation pour l'ensemble des devises étrangères, selon un communiqué.



Dans un contexte de ralentissement conjoncturel mondial, "il demeure nécessaire de mener une politique monétaire expansionniste compte tenu des perspectives d'inflation en Suisse", a martelé la banque centrale helvétique.



La BNS suit ainsi la politique monétaire expansionniste des principales banques centrales. Mercredi soir, la Réserve fédérale américaine (Fed) a décidé de faire une pause dans sa baisse des taux d'intérêt après trois replis d'affilée pour parer aux tensions commerciales et à la faiblesse de la croissance mondiale. Elle a par ailleurs signalé qu'elle pourrait laisser les taux inchangés en 2020.



La Banque centrale européenne (BCE), désormais dirigée par Christine Lagarde, doit quant à elle dévoiler en début d'après-midi ses décisions en matière de politique monétaire.(awp)