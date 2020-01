Les taux négatifs pèsent toujours plus lourd sur l'épargne

mardi, 14.01.2020

La BNS a abandonné la référence de 1,20 franc pour un euro le 15 janvier 2015 et introduit en même temps un taux négatif de -0,75% qui perdure.

Christian Affolter



La pression à la hausse sur le franc suisse était si forte le 15 janvier 2015 qu’un abandon du cours plancher n’aurait pas été possible sans adopter un taux directeur négatif de -0,75%. Cinq ans après, celui-ci est toujours en vigueur, et son abaissement est plus souvent discuté qu’une...