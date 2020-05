Victor Sandoz entre au conseil d'administration d'ADC Therapeutics

lundi, 27.04.2020

La biotech lausannoise ADC Therapeutics a nommé Victor Sandoz au sein de son conseil d'administration.

La société de recherche en oncologie, ADC Therapeutics, accueille un nouveau membre au sein de son organe de surveillance. Le docteur Victor Sandoz rejoint le conseil d'administration de la biotech, basée à Lausanne, mais également présente à Londres, dans la baie de San Francisco et dans le New Jersey.

"Victor est un leader biopharmaceutique et un professionnel médical accompli, doté d'une vaste expérience en matière de développement de produits oncologiques, qui comprend l'obtention réussie de plusieurs approbations de produits", a déclaré Ron Squarer, président du conseil d'administration d'ADC Therapeutics.

Le Dr Sandor était dernièrement médecin en chef chez Array BioPharma avant son acquisition par Pfizer. Chez Array, le Dr Sandor a joué un rôle déterminant dans l'obtention de l'approbation de Braftovi(R) (encorafenib) et de Mektovi(R) (binimetinib). Avant de rejoindre Array, il était vice-président principal du développement clinique mondial chez Incyte Corporation, où il a joué un rôle essentiel dans l'approbation de Jakafi(R) (ruxolitinib).

Le Dr Sandor a également été vice-président et directeur médical pour l'oncologie chez Biogen Idec et a occupé des postes à responsabilité croissante dans le développement de produits oncologiques chez AstraZeneca, où il a joué un rôle important dans l'homologation d'Arimidex(R) (anastrozole) pour l'utilisation comme adjuvant et le développement de plusieurs programmes de première étape par la preuve de concept.

Le Dr Sandor a obtenu son M.D.C.M. à l'Université McGill de Montréal, au Canada, et a effectué un stage en oncologie médicale aux National Institutes of Health.