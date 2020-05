ADC Therapeutics choisit les Etats-Unis pour son entrée en Bourse

lundi, 11.05.2020

La biotech ADC Therapeutics proposera 7,36 millions d’actions ordinaires à la Bourse de New York, à un prix variant entre 16 et 18 dollars.

SM/AWP



Chris Martin, CEO d'ADC Therapeutics. Cet ingénieur chimiste de formation tient les rennes de la société depuis 2015. Il a travaillé dans les biotechnologies pendant 20 ans et est l’un des co-fondateurs de l’entreprise.

Annoncée l’an dernier, l’introduction en bourse d’ADC Therapeutics se rapproche. La société pharmaceutique installée au Biopôle d’Epalinges annonce, ce lundi, viser pour cela les Etats-Unis. Elle proposerait 7,3 millions d'actions ordinaires à un prix variant entre 16 et 18 dollars. De plus, la compagnie aurait accordé aux souscripteurs la possibilité d'acheter un peu plus de 1,1 action ordinaire supplémentaire. La cotation des actions à la Bourse de New York a été approuvée sous le symbole «ADCT».

Une déclaration d'enregistrement relative à ces titres a été déposée auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, mais n'est pas encore entrée en vigueur.

ADC Therapeutics, conçoit des médicaments contre les lymphomes. Ses recherches oncologiques se déploient dans le développement d’anticorps conjugués – ou ADC pour Antibody-Drug Conjugate – visant les principaux cancers. Outre son siège lausannois, la firme est présente à Londres, dans la baie de San Fransisco et au New Jersey.