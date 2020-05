L’action d’ADC Therapeutics coûtera 19 dollars

La biotech ADC Therapeutics proposera 12,2 millions d’actions ordinaires à la Bourse de New York, à un prix de 19 dollars.

Le CEO d'ADC Therapeutics, Chris Martin. Cet ingénieur chimiste de formation tient les rennes de la société depuis 2015. Il a travaillé dans les biotechnologies pendant 20 ans et est l’un des co-fondateurs de l’entreprise.

ADC Therapeutics a indiqué un prix de 19 dollars par titre pour les 12,2 millions d'actions ordinaires qui seront introduites en Bourse de New York, avec un début de cotation prévu ce vendredi, indique le laboratoire vaudois dans un communiqué.



Le spécialiste des conjugués anticorps-médicament (ADC) précise que le produit brut de l'offre, avant déduction des rabais et commissions de souscription et des frais d'offre estimés, devrait atteindre près de 232,7 millions de dollars.



La clôture de l'offre est prévue au 19 mai, sous réserve des conditions de clôture habituelles. ADC Therapeutics a accordé aux souscripteurs une option de 30 jours pour acheter jusqu'à 18,4 millions d'actions ordinaires supplémentaires. (AWP)

