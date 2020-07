Julius Bär: une nouvelle unité dédiée aux investissements privés

vendredi, 10.07.2020

La banque zurichoise Julius Bär complète son offre destinée à la clientèle très fortunée, notamment avec des opportunités d’investissements dans des sociétés non cotées.

La nouvelle unité de Julius Bär sera dirigée par Giuseppe De Filippo, lequel rejoindra l’établissement zurichois avec son équipe d’experts.(Keystone)

Julius Bär étoffe ses prestations pour la clientèle très fortunée, dite Ultra high net worth (UHMW). Le gestionnaire de fortune entend créer à cet effet une unité spécialisée dans les investissements privés directs. Active à compter du 1er octobre, elle sera dirigée par Giuseppe De Filippo, lequel rejoindra l'établissement zurichois avec son équipe d'experts.

La nouvelle unité vise à compléter l'offre destinée à la clientèle très fortunée en dehors des activités boursières traditionnelles, écrit vendredi Julius Bär. Elle doit offrir à ses futurs clients des opportunités d'investissements dans des sociétés non cotées (private equity), dans la dette privée ainsi que dans d'autres actifs non cotés ou illiquides, explique la banque sise à Zurich.

Cette unité complétera la gamme actuelle de produits de l'établissement et sera intégrée à sa division Marchés. Ayant occupé divers postes à responsabilités chez le concurrent UBS, Giuseppe De Filippo figure au rang des principaux spécialistes du secteur du marché privé. Au sein du premier gestionnaire de fortune mondial, M. De Filippo dirigeait le groupe des investissements directs et celui du financement des entreprises, au niveau mondial.

Auparavant, la nouvelle recrue a oeuvré en tant que directeur associé chez McKinsey & Company à Zurich, Singapour et Shanghai entre 1999 à 2006. Giuseppe De Filippo est titulaire d'une maîtrise en physique de l'Université de Pise et d'un doctorat en physique de l'Université de Copenhague.(awp)