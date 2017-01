Wells Fargo: les bénéfices 2016 affectés par l'affaire des comptes fictifs

vendredi, 13.01.2017

La banque Wells Fargo a annoncé vendredi des résultats 2016 inférieurs aux attentes, affectés par le scandale des comptes fictifs créés au nom mais à l'insu de ses clients, qui a conduit au limogeage de son CEO et lui a valu des amendes.

Le bénéfice net a baissé de 4,2%, à 21,94 milliards de dollars l'an dernier, dont un recul de 5,4%, à 5,27 milliards, au seul quatrième trimestre, marqué par différentes mesures, coûteuses engagées par l'établissement pour regagner la confiance des consommateurs. - (Reuters)

La banque Wells Fargo a annoncé vendredi des résultats 2016 inférieurs aux attentes, affectés par le scandale des comptes fictifs créés au nom mais à l'insu de ses clients, qui a conduit au limogeage de son CEO et lui a valu des amendes.



Le bénéfice net a baissé de 4,2%, à 21,94 milliards de dollars l'an dernier, dont un recul de 5,4%, à 5,27 milliards, au seul quatrième trimestre, marqué par différentes mesures, coûteuses engagées par l'établissement pour regagner la confiance des consommateurs. Rapporté par action et ajusté des éléments exceptionnels, le bénéfice par action annuel est de 3,99 dollars et de 96 cents sur les trois derniers mois, contre 4,03 dollars et 1 dollar anticipés en moyenne par les analystes. - (awp)