UBS propose de nouveaux candidats au conseil d'administration

vendredi, 10.01.2020

La banque UBS va proposer la nomination de deux nouveaux administrateurs, Nathalie Rachou et Mark Hughes, lors de la prochaine assemblée générale.

L'assemblée générale d'UBS se déroule le 29 avril.(Keystone)

Proposés par la banque UBS comme candidat au conseil d'administration, Nathalie Rachou et Mark Hughes doivent, s'ils sont élus, remplacer David Sidwell et Isabelle Romy.



Mme Rachou est actuellement membre du conseil d'administration de Société Générale. La Française devrait démissionner au 19 mai de ce poste qu'elle occupe depuis 12 ans, a indiqué vendredi le groupe bancaire zurichois dans un communiqué.



Quant à M. Hughes, un trinational canadien, britannique et américain, il a été directeur des risques à la Banque Royale du Canada (RBC) de 2014 à 2018.



